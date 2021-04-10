Rafael Navarro, do Botafogo, fala sobre jogo contra o Volta Redonda e diz: 'Vamos em busca dos três pontos'

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Na noite deste sábado, às 21h05, o Botafogo encara o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogo é importante para o Alvinegro, uma vez que, em caso de vitória, chega aos 14 pontos conquistados. Assim, o Glorioso entraria no G4 e ultrapassaria o Fluminense, que ainda joga na rodada.

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Para a partida de hoje, o Botafogo terá o desfalque do titular Matheus Babi. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 11 não será uma opção para o treinador Marcelo Chamusca. Dessa forma, a expectativa é de que Rafael Navarro, reserva imediato que vinha entrando nos últimos jogos, inicie o confronto diante do Voltaço.- A motivação da equipe é muito boa. Trabalhamos a semana inteira forte para esse jogo de sábado contra o Volta Redonda e temos total ciência da suma importância do jogo. Ganhando entramos no G-4, um confronto direto e vamos em busca dos três pontos - afirmou Navarro.