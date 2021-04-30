Rafael Navarro, do Botafogo, evolui na fase de transição e já treina com bola

Nesta sexta-feira, o Botafogo publicou um vídeo do atacante Rafael Navarro realizando treino individual com bola no campo anexo do estádio Nilton Santos. Segundo a postagem, Navarro evoluiu e já está na fase de transição. O atacante não entra em campo desde o empate contra o Volta Redonda por 2 a 2, no dia 10 de abril, em partida válida pela nona rodada do Carioca.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporadaNo dia 16 de abril, o Botafogo informou, através do Núcleo de Saúde e Performance, que havia sido constatada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda de Rafael Navarro e que o tratamento já tinha começado. Nas redes sociais, o Alvinegro comemorou a evolução do atleta.