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futebol

Rafael Navarro, do Botafogo, evolui na fase de transição e já treina com bola

O atacante não entra em campo desde o dia 10 de abril, quando o Alvinegro empatou com o Volta Redonda por 2 a 2...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 17:44
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Nesta sexta-feira, o Botafogo publicou um vídeo do atacante Rafael Navarro realizando treino individual com bola no campo anexo do estádio Nilton Santos. Segundo a postagem, Navarro evoluiu e já está na fase de transição. O atacante não entra em campo desde o empate contra o Volta Redonda por 2 a 2, no dia 10 de abril, em partida válida pela nona rodada do Carioca.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporadaNo dia 16 de abril, o Botafogo informou, através do Núcleo de Saúde e Performance, que havia sido constatada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda de Rafael Navarro e que o tratamento já tinha começado. Nas redes sociais, o Alvinegro comemorou a evolução do atleta.
- Navarro evolui na fase de transição e trabalha forte para voltar a ajudar o Fogão em campo!> Veja a tabela do Campeonato Carioca Em tempo: O Botafogo volta a campo no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, às 18h, contra o Nova Iguaçu. A partida é válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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