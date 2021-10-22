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  • Rafael Navarro comemora vitória do Botafogo na Série B: 'Voltamos a jogar o futebol que a gente jogava'
futebol

Rafael Navarro comemora vitória do Botafogo na Série B: 'Voltamos a jogar o futebol que a gente jogava'

Camisa 99 marcou dois gols no triunfo sobre o Brusque e valorizou a atuação da equipe...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 19:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rafael Navarro foi um dos principais jogadores do Botafogo na vitória sobre o Brusque, na última quarta-feira, pela Série B do Brasileirão. O atacante marcou dois gols e foi fundamental para o triunfo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo aciona Departamento Jurídico por torcedor que urinou em copo e jogou na direção da torcida
O camisa 99 comemorou o resultado positivo mas, acima de tudo, a atuação do Alvinegro dentro de campo. Em entrevista à "BotafogoTV", Navarro vibrou com o desempenho do time.
– Noite maravilhosa para mim. Muito feliz por fazer dois gols e ajudar o Botafogo como sempre. Feliz pela atuação da equipe, voltamos a jogar o futebol que a gente jogava. Claro que estou feliz da vida por poder dar três pontos para o Botafogo - afirmou.
Navarro foi o primeiro jogador a conseguir 20 participações para gols - bolas na rede e assistências - na Série B do Brasileirão. É o atleta líder neste quesito.

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