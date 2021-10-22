Rafael Navarro comemora vitória do Botafogo na Série B: 'Voltamos a jogar o futebol que a gente jogava'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Rafael Navarro foi um dos principais jogadores do Botafogo na vitória sobre o Brusque, na última quarta-feira, pela Série B do Brasileirão. O atacante marcou dois gols e foi fundamental para o triunfo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo aciona Departamento Jurídico por torcedor que urinou em copo e jogou na direção da torcida

O camisa 99 comemorou o resultado positivo mas, acima de tudo, a atuação do Alvinegro dentro de campo. Em entrevista à "BotafogoTV", Navarro vibrou com o desempenho do time.

– Noite maravilhosa para mim. Muito feliz por fazer dois gols e ajudar o Botafogo como sempre. Feliz pela atuação da equipe, voltamos a jogar o futebol que a gente jogava. Claro que estou feliz da vida por poder dar três pontos para o Botafogo - afirmou.