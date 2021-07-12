Rafael Moura, Marco Antônio e Pedro Castro, do Botafogo, conversam com torcedores que fazem protesto

Crédito: Reprodução/ Fúria Jovem

Os protestos em frente ao estádio Nilton Santos continuam. Por volta das 17h30, desta segunda-feira, Rafael Moura, Marco Antônio e Pedro Castro saíram para conversar com os torcedores (o centroavante pode ser visto na foto, enquanto os demais estão encobertos). A foto foi publicada pela "Fúria Jovem" e a notícia foi dada primeiramente pelo site ge.

> ATUAÇÕES: Chay é o destaque do Botafogo no empate contra o CruzeiroOs jogadores do Botafogo estavam acompanhados por um segurança do clube. Vale ressaltar que os jogadores e torcedores estavam sem máscara e próximos uns dos outros.

ENTENDA

Cerca de 20 torcedores estão no local para cobrar melhores resultados e, também, a saída do técnico Marcelo Chamusca, que está "na corda bamba". A informação foi divulgada primeiramente pelo perfil "Bastidores do Botafogo".

Ainda segundo o "Bastidores do Botafogo", os torcedores estão acompanhados de um advogado e negociam uma conversa com a diretoria e com o elenco após os treinos.

> Veja a tabela da Série B

Membros da cúpula alvinegra fizeram uma reunião para decidir o futuro de Marcelo Chamusca, como o LANCE! adiantou. Ninguém quis agir por impulsão após um resultado ruim no Brasileirão e, após conversas e tempo para pensar, baterão o martelo sobre o treinador.

A situação do profissional não é das melhores. A avaliação interna é negativa, muito por conta dos recentes resultados na Série B. Vale ressaltar que o Alvinegro também foi eliminado de forma precoce no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil.