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Rafael inicia treinos com bola e Enderson revela que estreia no Botafogo depende do 'dia a dia'

Treinador revelou que defensor evoluiu bem aos treinamentos realizados no Botafogo na última semana, mas ainda não dá data certa para estreia...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 19:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A expectativa pela estreia de Rafael é grande no Botafogo. O lateral-direito, que não joga desde junho, iniciou a primeira bateria de treinos em busca do recondicionamento físico na última semana.
+ Botafogo: com dívida de R$ 50 milhões, CEO visa Nilton Santos além do futebol para atrair naming rights
Enderson Moreira, treinador do Alvinegro, revelou que o lateral-direito respondeu positivamente às atividades nos primeiros dias no Estádio Nilton Santos e que, agora, o primeiro jogo com a camisa preta e branca vai depender de como ele vai responder aos trabalhos com bola.– Rafael está evoluindo muito rapidamente, tem um histórico fantástico. Quer muito estar aqui e isso tem que ser valorizado. A gente precisa avaliar quando ele vai encontrar as melhores condições. Essa semana ele já inicia um trabalho com bola e agora é uma questão de dia a dia para poder perceber em qual momento podemos utilizá-lo. Ele pode fazer mais de uma função, com certeza vai nos ajudar - afirmou Enderson, em entrevista à "BotafogoTV".
Após dias focados apenas na parte física, Rafael começará a fazer atividades com bola e, dependendo da evolução, pode até mesmo treinar com o restante do elenco durante a semana.

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