Rafael inicia treinos com bola e Enderson revela que estreia no Botafogo depende do 'dia a dia'

Enderson Moreira, treinador do Alvinegro, revelou que o lateral-direito respondeu positivamente às atividades nos primeiros dias no Estádio Nilton Santos e que, agora, o primeiro jogo com a camisa preta e branca vai depender de como ele vai responder aos trabalhos com bola.– Rafael está evoluindo muito rapidamente, tem um histórico fantástico. Quer muito estar aqui e isso tem que ser valorizado. A gente precisa avaliar quando ele vai encontrar as melhores condições. Essa semana ele já inicia um trabalho com bola e agora é uma questão de dia a dia para poder perceber em qual momento podemos utilizá-lo. Ele pode fazer mais de uma função, com certeza vai nos ajudar - afirmou Enderson, em entrevista à "BotafogoTV".