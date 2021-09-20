Rafael inicia treinos com bola e Enderson revela que estreia no Botafogo depende do 'dia a dia'

A expectativa pela estreia de Rafael é grande no Botafogo. O lateral-direito, que não joga desde junho, iniciou a primeira bateria de treinos em busca do recondicionamento físico na última semana.
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Enderson Moreira, treinador do Alvinegro, revelou que o lateral-direito respondeu positivamente às atividades nos primeiros dias no Estádio Nilton Santos e que, agora, o primeiro jogo com a camisa preta e branca vai depender de como ele vai responder aos trabalhos com bola.– Rafael está evoluindo muito rapidamente, tem um histórico fantástico. Quer muito estar aqui e isso tem que ser valorizado. A gente precisa avaliar quando ele vai encontrar as melhores condições. Essa semana ele já inicia um trabalho com bola e agora é uma questão de dia a dia para poder perceber em qual momento podemos utilizá-lo. Ele pode fazer mais de uma função, com certeza vai nos ajudar - afirmou Enderson, em entrevista à "BotafogoTV".
Após dias focados apenas na parte física, Rafael começará a fazer atividades com bola e, dependendo da evolução, pode até mesmo treinar com o restante do elenco durante a semana.