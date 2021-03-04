Rafael Elias, ex-Papagaio, agradece recomeço no Palmeiras e explica fim do apelido

Crédito: César Greco

Após empréstimos e suspensão por doping, Rafael Elias, ex-Papagaio, voltou a atuar pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (03).

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Faltando 20 minutos para o apito final, o jogador entrou no lugar de Gabriel Silva, autor de um dos gols em Itaquera, e pouco contribuiu para o ataque do Verdão. Em entrevista concedida após o apito final, Rafael agradeceu a oportunidade de recomeçar.

– É um grande recomeço. Agradeço ao Palmeiras pelo suporte que me deu, ao professor Abel e comissão. Me ajudaram nos 14 meses que fiquei parado. Pude voltar no Derby, mas não era o resultado que a gente queria. Vida que segue. É virar a chavinha porque tem final da Copa do Brasil – contou.

Rafael Elias também destacou a importância de as Crias da Academia aproveitarem as oportunidades de mostrar serviço para Abel Ferreira.

​>> Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela PumaTodo dia a gente busca oportunidades de jogar. Uma oportunidade melhor do que jogar um Dérbi, não há. Acho que a garotada aproveitou bem. Temos que continuar assim, pois a temporada apenas começou – continuou.

Momentos antes da partida, a assessoria do Verdão informou que o atacante decidiu abandonar o apelido “Papagaio” e trilhar sua carreira a partir de agora com seu nome de batismo.– É opção minha. Recomeçar. Fui pai… É um novo começo na minha vida e na da minha família. Espero voltar a fazer o que eu fiz na base: gols. E ajudar minha equipe no restante da temporada – finalizou.