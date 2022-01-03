Rafael e três membros da comissão técnica do Botafogo testam positivo para Covid-19

Quatro casos de Covid-19 marcaram a reapresentação do Botafogo nesta segunda-feira. O clube informou, via redes sociais, que Rafael e três membros da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus.+ Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor

O Alvinegro não informou quais foram os funcionários que testaram positivo. O clube também afirmou que o quarteto está bem e sendo monitorados pelo Departamento Médico. Por questões de segurança, os profissionais foram isolados das atividades.

Todos os jogadores foram submetidos a exames de Covid-19 na reapresentação da pré-temporada. Rafael foi o único do plantel de atletas a testar positivo. Após o resultado, o lateral-direito foi imediatamente isolado e será acompanhado pela equipe médica do clube.

Rafael, portanto, não vai participar das atividades do treinador Enderson Moreira nos primeiros dias da pré-temporada.