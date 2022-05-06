Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rafael dá prazo positivo para retorno aos gramados pelo Botafogo

Lesionado desde a primeira partida da temporada, lateral-direito segue em recuperação, mas atualizou situação em rede social...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 18:23
Rafael está animado quanto ao retorno no Botafogo. Fora por uma ruptura no tendão de Aquiles desde janeiro, o lateral-direito segue em tratamento para retornar aos gramados.+ Textor provoca Flamengo e reclama de árbitro em empate do Botafogo no sub-20
O lateral-direito se lesionou no primeiro jogo do Glorioso na temporada, ainda no Campeonato Carioca. O camisa 7 já voltou a andar, mas está na parte inicial da transição. Mesmo assim, dá um prazo positivo quando à volta dos gramados.
- Julho se Deus permitir estou de volta irmão - escreveu o lateral-direito em uma rede social.
Enquanto Rafael está fora de combate, o treinador Luís Castro conta com Renzo Saravia e Daniel Borges - que vem atuando no lado esquerdo - na posição.
Crédito: RafaelemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados