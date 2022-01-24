Rafael confirma que vai começar ano na lateral e prevê Carioca forte do Botafogo: 'Entrar pra ganhar'

Lateral, volante ou ponta? O próprio Rafael deu fim aos rumores sobre qual posição vai atuar no Botafogo neste começo de temporada. Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, o camisa 7 confirmou que inicia 2022 jogando na linha de defesa.+ Quem escalar? Veja as opções do Botafogo para a estreia no Carioca

- Está bem definido sim. O Enderson tem um sistema que o lateral fica quase como um zagueiro. Joguei na Inglaterra e sei bem como jogar. Vou começar atuando na lateral, mas ele sabe que eu posso jogar de volante, de ponta... Isso é importante também. Mas nesse início vou começar na minha posição - revelou Rafael.

O lateral-direito tem uma função mais voltada para a defesa, ficando como um terceiro zagueiro na construção de jogadas, com Enderson Moreira. Rafael pode encarar o contexto como novo, mas garante que está pronto.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

- Enderson conversou comigo sim. Com certeza posso jogar no tripé, como o Dani jogava no ano passado. O jogador tem que se adaptar a tudo. No decorrer dos jogos a gente vai vendo, o Enderson vai vendo a melhor forma de adaptação e com certeza ele vai fazer as melhores escolhas - completou.

Carioca como preparação? Não para Rafael, pelo menos. O camisa 7 espera que o Botafogo chegue com força máxima e que esse seja o começo para uma mudança de postura interna no clube.

- Toda vez que você veste a camisa do Botafogo, pode ser até amistoso, você tem que entrar para ganhar. O Enderson frisa isso pra gente. Temos que entender que qualquer partida, até treino, temos que ir para ganhar. Essa é a mentalidade que temos que ter. Vamos entrar pra ganhar - ressaltou.MAIS DECLARAÇÕES DE RAFAEL

Jogos em 2021- Joguei menos do que eu imaginei até porque o Dani (Daniel Borges) estava muito bem. A pré-temporada está muito boa, é sempre bom começar igual a todo mundo e tentar dar uma sequência, o Carioca vai ser bom para isso. Eu ainda tive corona uma semana, já fiz bastante treinos mas esses jogos ainda vão servir como pré-temporada. Mas tem ganhar (risos)

Nova temporada- Planejo jogar muito mais do que eu joguei ano passado. Todo jogador quer jogar mas tem que entender que tem mais gente. Quando cheguei o Dani estava jogando muito, todo mundo ano passado foi muito bem na reta final. Planejo jogar o máximo de jogos possível e ajudar o Botafogo a vencer.