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Rafael Carioca apresenta quadro gripal e não viaja para o Maranhão com o Botafogo

Apesar do quadro de saúde, lateral testou negativo para a Covid-19. Por outro lado, o clube quer negociar o lateral-esquerdo e está disposto a ouvir possíveis propostas que cheguem...
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Publicado em 

25 jun 2021 às 14:48

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:48

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo informou que o lateral-esquerdo Rafael Carioca apresentou um quadro gripal. Dessa forma, ele não viajou com a delegação para o Maranhão, onde o Alvinegro enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 16h30, deste sábado. Apesar do quadro, o jogador testou negativo para a Covid-19.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoApesar disso, o Botafogo quer negociar o lateral-esquerdo e está disposto a ouvir possíveis propostas que cheguem ao atleta e não vai dificultar uma possível saída. Tanto os empresários do jogador quanto o Botafogo, vale ressaltar, não receberam propostas de outras equipes sobre uma possível saída de Rafael Carioca do Alvinegro.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O desejo do camisa 35 é de ficar no Botafogo e cumprir seu contrato - a menos que surja algo vantajoso. O lateral-esquerdo não tem interesse em deixar o clube e acredita que ainda pode contribuir no decorrer da temporada 2021. O Glorioso, porém, está disposto a ouvir propostas por ele.
O lateral-esquerdo foi uma indicação do treinador Marcelo Chamusca no Botafogo. O camisa 35 tem, até aqui, três partidas disputadas pelo Alvinegro, sem gols ou assistências.
> Veja a tabela da Série B
Rafael Carioca tem dois acessos para a Série A na carreira. Em 2017, com o Ceará, onde trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca, e em 2019, com Red Bull Bragantino. Rafael soma passagens por times como Vitória, Vila Nova, Internacional, Paraná e Ceará.

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