  Rafa Barros marca duas vezes, mas Flamengo fica no empate com o São José e empaca no Brasileiro Feminino
Rafa Barros marca duas vezes, mas Flamengo fica no empate com o São José e empaca no Brasileiro Feminino

LanceNet

09 mai 2021 às 17:58

Crédito: Paula Reis/CRF
Pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo ficou no empate com o São José-SP por 2 a 2 na tarde deste domingo (9), na Gávea. Os dois gols do Rubro-Negro foram marcados por Rafa Barros, enquanto Fernanda e Leticia anotaram para a equipe visitante. O Flamengo, que havia vencido a primeira na competição na última rodada, está empacado na tabela, mais precisamente na décima colocação, com seis pontos somados - uma posição e um ponto atrás do São José.
O JOGO NA GÁVEA
A primeira etapa começou bastante equilibrada, e o Fla abriu o placar logo aos seis minutos. Numa falha da defesa do São José, Rafa Barros aproveitou o rebote e empurrou para o fundo da rede: 1 a 0. Após o gol, o time rubro-negro continuou buscando o ataque para ampliar a vantagem. Aos 11', Flávia ganhou na dividida e tocou para Ana Carla, que arriscou o chute de fora da área para boa defesa da goleira.
Aos 15’, quase o segundo do Fla. Kaylane tentou o chute de longe e obrigou a goleira fazer grande defesa. O São José deixou tudo igual aos 21’ com Fernanda Tipa, de pênalti: 1 a 1. Aos 38’, o Mais Querido passou à frente no marcador novamente! Após cruzamento pela direita, Rafa Barros dominou dentro da área e bateu no canto para marcar seu segundo gol no jogo: 2 a 1.
Quatro minutos depois, o São José deixou tudo igual mais uma vez com Letícia, de cabeça, após cobrança de falta: 2 a 2. As equipes foram para o intervalo com o empate, que perdurou até o apito final, sem outras grandes chances para ambos os lados.
O Flamengo volta a campo nesta próxima quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, para enfrentar o Santos, às 17h, pela sétima rodada do Brasileiro.

