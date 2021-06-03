  • Rádio espanhola diz que Yuri Alberto, do Internacional, foi oferecido ao Barcelona
Rádio espanhola diz que Yuri Alberto, do Internacional, foi oferecido ao Barcelona

Atacante de 20 anos entra na mira do clube catalão, mas histórico recente em contratações de brasileiros pesa contra. Valor para tirá-lo da equipe colorada é de R$ 81 milhões...
LanceNet

03 jun 2021 às 16:03

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:03

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
Um dos principais nomes do Internacional, o atacante Yuri Alberto entrou na mira do Barcelona, segundo informações da imprensa espanhola. De acordo com a rádio "SER Catalunya", o jogador de 20 anos foi oferecido ao clube catalão, que estuda sua contratação.
+ Veja a classificação final da La Liga Segundo a rádio espanhola, o valor para o Barcelona contratar o camisa 11 seria de 13 milhões de euros (R$ 81 milhões), o que não agradou muito o clube catalão. Em crise financeira, o Barcelona tem apostado em contratações de jogadores sem custos, como o caso de Sergio Agüero.
Outro fato que não agradou ao Barcelona é o histórico recente de contratações de jogadores brasileiros que não vingaram na Catalunha. Nomes como o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, e Vitinho, atualmente no Red Bull Bragantino, são alguns exemplos.
Contratado em agosto de 2020 pelo Internacional, Yuri Alberto soma 18 gols em 48 partidas pelo Colorado. Na atual temporada, o atacante marcou sete gols em 19 jogos. O camisa 11 tem contrato com o clube de Porto Alegre até o meio de 2025.

