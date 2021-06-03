Rádio espanhola diz que Yuri Alberto, do Internacional, foi oferecido ao Barcelona

Um dos principais nomes do Internacional, o atacante Yuri Alberto entrou na mira do Barcelona, segundo informações da imprensa espanhola. De acordo com a rádio "SER Catalunya", o jogador de 20 anos foi oferecido ao clube catalão, que estuda sua contratação.
Segundo a rádio espanhola, o valor para o Barcelona contratar o camisa 11 seria de 13 milhões de euros (R$ 81 milhões), o que não agradou muito o clube catalão. Em crise financeira, o Barcelona tem apostado em contratações de jogadores sem custos, como o caso de Sergio Agüero.
Outro fato que não agradou ao Barcelona é o histórico recente de contratações de jogadores brasileiros que não vingaram na Catalunha. Nomes como o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, e Vitinho, atualmente no Red Bull Bragantino, são alguns exemplos.
Contratado em agosto de 2020 pelo Internacional, Yuri Alberto soma 18 gols em 48 partidas pelo Colorado. Na atual temporada, o atacante marcou sete gols em 19 jogos. O camisa 11 tem contrato com o clube de Porto Alegre até o meio de 2025.