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futebol

Racing (ARG) x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Duelo entre argentinos e brasileiros abre as oitavas de final da Libertadores nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 21:00

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 21:00

Crédito: Partida no El Cilindro, em Buenos Aires, abre o confronto das oitavas da Libertadores entre Racing e Flamengo
Na defesa do título e líder do Grupo A, o Flamengo inicia as oitavas de final da Libertadores nesta terça-, em um confronto que promete de muito equilíbrio. Em Buenos Aires, a partir das 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro visita o Racing no El Cilindro, em partida com transmissão em Tempo Real do site do LANCE!.
Apesar de ter se classificado na segunda posição do Grupo F, o time do técnico me de Sebástian Beccacece somou os mesmos 15 pontos do Flamengo na fase anterior da Copa, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O momento da equipe, porém, não é bom. São quatro derrotas consecutivas no Campeonato Argentino, e uma crise instaurada no departamento de futebol de La Academia.
O Flamengo, por sua vez, chega com a confiança renovada após quebrar uma sequência negativa no último sábado, ao vencer o Coritiba por 3 a 1 com boa atuação no Maracanã. Além disso, Rogério Ceni conta com a recuperação e retorno de nomes importantes, como Filipe Luís, Arrascaeta e Gabriel Barbosa.Confira mais informações da partida entre Racing (ARG) e Flamengo:
Estádio: El Cilindro, em Buenos Aires (ARG)Data e hora: 24 de novembro de 2020, às 21h30Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)Árbitro de vídeo: Jesus Valenzuela (VEN)
Onde ver: SBT, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!Confira mais informações da partida entre Racing e Flamengo
RACING (Técnico: Sebástian Beccacece)​Arias, Pillud, Sigali, Nery Domínguez, Soto, Mena, Matías Rojas, Miranda, Fértoli, Reniero, Licha López.
Suspensos: NinguémPendurados: NinguémDesfalques: Lorenzo Melgarejo, Augusto Solari, Maurício Martínez e Marcelo DíazFLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)
Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Vitinho).
Suspensos: NinguémPendurados: NinguémDesfalques: Rodrigo Caio, Thiago Maia e Pedro.PALPITES: Na redação do LANCE!, 42% dos votos foram na vitória do Flamengo, 42% dos votos foram no empate no El Cilindro, e os 16% restantes no Racing.

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