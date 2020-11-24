Racing (ARG) x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Partida no El Cilindro, em Buenos Aires, abre o confronto das oitavas da Libertadores entre Racing e Flamengo

Na defesa do título e líder do Grupo A, o Flamengo inicia as oitavas de final da Libertadores nesta terça-, em um confronto que promete de muito equilíbrio. Em Buenos Aires, a partir das 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro visita o Racing no El Cilindro, em partida com transmissão em Tempo Real do site do LANCE!.

Apesar de ter se classificado na segunda posição do Grupo F, o time do técnico me de Sebástian Beccacece somou os mesmos 15 pontos do Flamengo na fase anterior da Copa, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O momento da equipe, porém, não é bom. São quatro derrotas consecutivas no Campeonato Argentino, e uma crise instaurada no departamento de futebol de La Academia.

O Flamengo, por sua vez, chega com a confiança renovada após quebrar uma sequência negativa no último sábado, ao vencer o Coritiba por 3 a 1 com boa atuação no Maracanã. Além disso, Rogério Ceni conta com a recuperação e retorno de nomes importantes, como Filipe Luís, Arrascaeta e Gabriel Barbosa.Confira mais informações da partida entre Racing (ARG) e Flamengo:

Estádio: El Cilindro, em Buenos Aires (ARG)Data e hora: 24 de novembro de 2020, às 21h30Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)Árbitro de vídeo: Jesus Valenzuela (VEN)

Onde ver: SBT, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!Confira mais informações da partida entre Racing e Flamengo

RACING (Técnico: Sebástian Beccacece)​Arias, Pillud, Sigali, Nery Domínguez, Soto, Mena, Matías Rojas, Miranda, Fértoli, Reniero, Licha López.

Suspensos: NinguémPendurados: NinguémDesfalques: Lorenzo Melgarejo, Augusto Solari, Maurício Martínez e Marcelo DíazFLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Vitinho).