R$ 10 milhões: Vasco acerta patrocínio com empresa do mercado de criptomoedas

Crédito: MATIAS DELACROIX / POOL / AFP

O Vasco apresentou oficialmente, na noite desta quinta-feira, o mais novo patrocinador. A MBDA, do grupo "Mercado Bitcoin", vai estampar a logomarca no uniforme cruz-maltino em troca de R$ 10 milhões iniciais. A parceria visa a entrada do Cruz-Maltino no mercado de criptomoedas, especialidade da empresa, e projeta R$ 50 milhões de arrecadação a partir de mecanismos de solidariedade relativos a jogadores revelados no Cruz-Maltino nos últimos anos.O LANCE! adiantou, ainda pela manhã desta quinta-feira, que um aporte financeiro relevante chegaria ao Cruz-Maltino e seria utilizado para zerar as dívidas do clube com jogadores e funcionários. E assim foi feito poucas horas depois, conforme anunciado pelo presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello.

Confira trechos da apresentação da parceria explicada nesta quinta-feira:

"O Vasco da Gama e o MBDA assinaram nesta quinta-feira (05/11) documento da estruturação de uma operação que envolve a emissão de tokens, sendo cada token correspondente à uma parte dos direitos de mecanismo de solidariedade de 12 atletas formados nas divisões de base do Clube e que atualmente jogam em outras agremiações.

Tokens são representações digitais de ativos reais, que permitem que pessoas normais (e não apenas grandes investidores) tenham acesso a ativos antes disponíveis apenas para grandes fortunas. A operação de conversão de ativos em tokens é também conhecida como tokenização. Token é um tipo de criptoativo.

O nome do token que o Vasco e o MBDA lançarão será definido nos próximos dias, e essa escolha contará com a participação dos vascaínos.

(...) Oferece aos torcedores e ao público em geral, a possibilidade decontribuir com o Clube e também obter retornos financeiros decorrentes da performance e transações de compra e venda destes 12 jogadores.

Com a assinatura do contrato, o Clube recebeu do MBDA, nesta quinta, R$ 10 milhões pela pré-compra de 20% dos tokens que serão criados. Acreditando na viabilidade e atratividade dos tokens, o MBDA fez esse investimento e assume os riscos de demanda e flutuação de preços para essa parcela dos tokens até a data de emissão. O acordo estabelece ainda que o Mercado Bitcoin estampará sua marca na camisa do Vasco por um determinado número de jogos.

Utilizando como base o valor de mercado atual destes jogadores estimado no Transfermarket (site especializado no tema) o potencial de valorização ou desvalorização estimado pelo avançar da idade e as possíveis transações de compra e venda destes jogadores, projeta-se um valor total potencial de aproximadamente R$ 50 milhões a ser auferido nos próximos anos, pela cotação atual do Euro, referentes aos percentuais de mecanismo de solidariedade que o Vasco possui destes jogadores.

Assim, ao longo do próximo mês, o Clube e o MBDA lançarão o token na plataforma do Mercado Bitcoin. Qualquer pessoa maior de idade, com CPF e conta em um banco brasileiro pode abrir uma conta na plataforma do Mercado Bitcoin e negociar esse ou qualquer outro ativo digital disponível.

- O MBDA pré-adquiriu, como descrito acima, 20% dos tokens pelo valor de R$ 10 milhões e receberá, adicionalmente, 5% dos tokens pela prestação dos serviços de operacionalização. da estrutura, emissão, monitoramento da operação, e outros, tendo que manter uma participação mínima a todo tempo de 2,5%.

- O clube deterá os demais 75% dos tokens e poderá colocá-los à venda a qualquer momento após a negociação dos 20% adquiridos pelo MBDA, remanescendo com uma participação mínima a todo tempo de 25%.

- De todos os valores arrecadados com o token, o Clube destinará 20% aos credores que aderirem ao Pool de Credores até a data de distribuição.Cada token corresponderá a 1/500.000 dos valores a serem recebidos pelo mecanismo de solidariedade dos jogadores descritos abaixo e terá seu valor nominal (valor unitário estimado de R$100,00) determinado pelo Clube na data de emissão.