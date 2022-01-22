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Quinteto que participou da Copa São Paulo de Juniores se junta ao time principal do Vasco

Zé Vitor, Eric Pimentel, JP Galvão, Vinícius e Figueiredo fazem parte, agora, do elenco comandado por Zé Ricardo. Os dois primeiros de forma provisória...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 13:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 13:31

Após folga na última sexta-feira, o elenco do Vasco se reapresentou neste sábado no CT Moacyr Barbosa. E com as novidades previstas pelo gerente de futebol, Carlos Brazil: cinco jogadores que participaram da campanha na Copa São Paulo de Juniores passam a integrar o elenco principal: o lateral-direito JP Galvão e os atacantes Vinícius e Figueiredo mais os zagueiros Zé Vitor e Eric Pimentel, estes de forma provisória.- O processo de transição é uma via de duas mãos. Os atletas que se destacam no sub-20 e mostram pré-requisitos para estar aqui vêm para a categoria profissional muitas vezes para períodos de treinamentos com volta prevista para o sub-20. Mas essa aproximação com o futebol profissional, a vivência da rotina e dos processos, são importantes dentro da transição - explicou o coordenador-técnico Eduardo Húngaro ao site oficial do clube. E emendou:
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- Hoje está iniciado o processo de transição dos zagueiros Pimentel e Zé Vitor. Como disse, é um processo de idas e vindas. Há um calendário na formação importante para estes atletas, competições de bom nível. Toda vez que for avaliado que a minutagem é importante para eles, os mesmos vão ao Sub-20 para participar dos jogos - pregou.
A presença de Zé Vitor e Eric Pimentel é provisória, mas o aproveitamento deles está longe de ser impossível. Só há três zagueiros de forma definitiva no grupo profissional. Ulisses, Anderson Conceição e Luis Cangá.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Em contrapartida, quatro atletas que estavam completando os trabalhos do elenco principal retornam à base. Todos para o time que estava na Copinha, comandado por Igor Guerra. São eles o zagueiro Roger, o lateral-direito Paulinho, o lateral-esquerdo Matheus Maycon e o meia Caio Dantas.
Crédito: ViníciusvoltaafazerpartedoelencoprincipaldoVasco(Foto:AlexandreNeto/Vasco

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