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futebol

Quinta-feira deve ser decisiva para o futuro do Flamengo; entenda

Venda de Michael pode ser confirmada já nesta quinta-feira; uma vez concretizada, o Flamengo se viabiliza para fazer investimento, com o Marinho sendo uma possibilidade...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 05:00
O Flamengo está próximo concretizar a saída do 11º primeiro jogador do elenco. Isso porque a negociação por Michael avançou, e o atacante, destaque do time na última temporada, pode ter a venda ao Al Hilal, da Arábia Saudita, confirmada já nesta quinta-feira. A informação do avanço da operação foi dada inicialmente pelo jornal "O Dia".> ATUAÇÕES: Lázaro marca, Matheus Cunha salva atrás e Fla estreia com vitóriaAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDessa forma, uma vez concretizada a negociação, o Flamengo chegará a uma nova carência no elenco, além daquelas já identificadas pelo técnico Paulo Sousa. Sem Michael e Kenedy, Paulo Sousa contará apenas com Vitinho, Everton Ribeiro e Bruno Henrique como jogadores do time principal que atuam pelo lado do campo.
Ciente dessa provável baixa no elenco, o Flamengo já se movimenta no mercado em busca de reforços. O clube, inclusive, abriu negociações para contratar Marinho, que está no Santos (clique aqui e saiba mais).
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Portanto, a conclusão da venda do atual camisa 19 viabilizará o Flamengo fazer um investimento maior, com o atacante do Peixe sendo uma possibilidade. Vale lembrar que Marinho ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho.
Enquanto a diretoria se movimenta no mercado, os comandandos de Fábio Matias já se preparam para mais um compromisso no Campeonato Carioca. O Flamengo volta a campo neste sábado para enfrentar o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Estadual e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: OFlamengoestánomercadoembuscadereforços(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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