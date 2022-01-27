Quinta-feira deve ser decisiva para o futuro do Flamengo; entenda

O Flamengo está próximo concretizar a saída do 11º primeiro jogador do elenco. Isso porque a negociação por Michael avançou, e o atacante, destaque do time na última temporada, pode ter a venda ao Al Hilal, da Arábia Saudita, confirmada já nesta quinta-feira. A informação do avanço da operação foi dada inicialmente pelo jornal "O Dia".> ATUAÇÕES: Lázaro marca, Matheus Cunha salva atrás e Fla estreia com vitóriaAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDessa forma, uma vez concretizada a negociação, o Flamengo chegará a uma nova carência no elenco, além daquelas já identificadas pelo técnico Paulo Sousa. Sem Michael e Kenedy, Paulo Sousa contará apenas com Vitinho, Everton Ribeiro e Bruno Henrique como jogadores do time principal que atuam pelo lado do campo.

Ciente dessa provável baixa no elenco, o Flamengo já se movimenta no mercado em busca de reforços. O clube, inclusive, abriu negociações para contratar Marinho, que está no Santos (clique aqui e saiba mais).

> Veja e simule a tabela do Cariocão

Portanto, a conclusão da venda do atual camisa 19 viabilizará o Flamengo fazer um investimento maior, com o atacante do Peixe sendo uma possibilidade. Vale lembrar que Marinho ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho.

Enquanto a diretoria se movimenta no mercado, os comandandos de Fábio Matias já se preparam para mais um compromisso no Campeonato Carioca. O Flamengo volta a campo neste sábado para enfrentar o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Estadual e terá transmissão em tempo real do LANCE!.