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Questionado nas redes sociais, Thiago Maia diz o que falta para voltar a jogar pelo Flamengo: 'Chegar quarta'

Recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, volante não atua desde novembro de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 19:58

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 19:58

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Thiago Maia está perto de voltar a jogar. Aliás, a apenas dois dias, quando haverá confronto contra o Fortaleza. E foi o próprio volante quem assegurou a data do retorno à equipe do Flamengo, na noite desta segunda-feira, após treinar parte do treino coletivo com o elenco rubro-negro, no Ninho do Urubu.Nas redes sociais, quando perguntado por um seguidor "o que está faltando para jogar", Thiago Maia avisou o seguinte:
- Chegar quarta-feira - respondeu Thiago Maia, que não atua desde o dia 14 de novembro de 2020, no empate do Flamengo com o Atlético-GO, pelo Brasileiro da temporada passada. Ele está recuperado de uma cirurgia após rompimento ligamentar do joelho esquerdo.
A partida contra o Fortaleza também ficará marcada pela despedida de Gerson como atleta do Flamengo. Negociado com o Olympique de Marselha, o volante fará a última partida oficial pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira e embarcará para a França no dia seguinte.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O Fla volta a treinar no Ninho nesta terça para finalizar os últimos detalhes antes do duelo contra o clube cearense. A partida está marcada para quarta-feira, às 19h, no Maracanã. O LANCE! vai acompanhar a partida em Tempo Real.

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