Questionado nas redes sociais, Thiago Maia diz o que falta para voltar a jogar pelo Flamengo: 'Chegar quarta'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Thiago Maia está perto de voltar a jogar. Aliás, a apenas dois dias, quando haverá confronto contra o Fortaleza. E foi o próprio volante quem assegurou a data do retorno à equipe do Flamengo, na noite desta segunda-feira, após treinar parte do treino coletivo com o elenco rubro-negro, no Ninho do Urubu.Nas redes sociais, quando perguntado por um seguidor "o que está faltando para jogar", Thiago Maia avisou o seguinte:

- Chegar quarta-feira - respondeu Thiago Maia, que não atua desde o dia 14 de novembro de 2020, no empate do Flamengo com o Atlético-GO, pelo Brasileiro da temporada passada. Ele está recuperado de uma cirurgia após rompimento ligamentar do joelho esquerdo.

A partida contra o Fortaleza também ficará marcada pela despedida de Gerson como atleta do Flamengo. Negociado com o Olympique de Marselha, o volante fará a última partida oficial pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira e embarcará para a França no dia seguinte.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro