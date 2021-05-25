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Questão salarial motivou recusa de Rony a proposta de renovação de contrato com o Palmeiras

Atacante deseja receber aumentos sucessivos ao longo do tempo, enquanto o clube ofertou salários fixos até o fim do vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 08:30

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Uma primeira proposta de renovação até 2025 enviada pela diretoria do Palmeiras ao estafe de Rony foi recusada . A informação da divergência nas tratativas foi primeiramente noticiada pela ESPN e confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.
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O motivo da negativa, segundo apurou a reportagem, foi que o atleta deseja uma progressão salarial, ou seja, receber aumentos sucessivos ao longo do tempo de contrato, enquanto o clube ofertou salários fixos até o fim do vínculo.
Mesmo com o entrave, entende-se, por parte de quem negocia, que as partes devem chegar a um acordo, uma vez que o aumento salarial já foi oferecido e aceito. Afinal, o Alviverde pensa que, além de o camisa 7 ser fundamental para a equipe atualmente, ele merece um projeto ambicioso e de longo prazo, que passa diretamente por essa extensão em seu vínculo.Rony tem contrato com o Verdão até 2024, porém, o Palmeiras entende ser importante estendê-lo e adaptá-lo para valorizar o atleta. Nesse sentido, o Verdão pretende ajustar o acordo e a multa rescisória para estar mais preparado em caso de investidas do exterior.
Em abril, surgiram rumores de que o Ajax estaria interessado no atacante, mas nenhuma proposta foi formalizada. Mesmo com a possível extensão do vínculo, uma venda para a Europa não está descartada internamente, caso surja alguma oferta muito vantajosa tanto para o Verdão quanto para o profissional.
De contrato renovado ou não, Rony deve ir a campo nesta quinta-feira (27) às 19h (horário oficial de Brasília) contra o Universitario-PER, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2021. Já classificado na primeira colocação do Grupo A, o Verdão briga apenas para melhorar sua campanha na classificação geral.

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