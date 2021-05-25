Questão salarial motivou recusa de Rony a proposta de renovação de contrato com o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Uma primeira proposta de renovação até 2025 enviada pela diretoria do Palmeiras ao estafe de Rony foi recusada . A informação da divergência nas tratativas foi primeiramente noticiada pela ESPN e confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.

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O motivo da negativa, segundo apurou a reportagem, foi que o atleta deseja uma progressão salarial, ou seja, receber aumentos sucessivos ao longo do tempo de contrato, enquanto o clube ofertou salários fixos até o fim do vínculo.

Mesmo com o entrave, entende-se, por parte de quem negocia, que as partes devem chegar a um acordo, uma vez que o aumento salarial já foi oferecido e aceito. Afinal, o Alviverde pensa que, além de o camisa 7 ser fundamental para a equipe atualmente, ele merece um projeto ambicioso e de longo prazo, que passa diretamente por essa extensão em seu vínculo.Rony tem contrato com o Verdão até 2024, porém, o Palmeiras entende ser importante estendê-lo e adaptá-lo para valorizar o atleta. Nesse sentido, o Verdão pretende ajustar o acordo e a multa rescisória para estar mais preparado em caso de investidas do exterior.

Em abril, surgiram rumores de que o Ajax estaria interessado no atacante, mas nenhuma proposta foi formalizada. Mesmo com a possível extensão do vínculo, uma venda para a Europa não está descartada internamente, caso surja alguma oferta muito vantajosa tanto para o Verdão quanto para o profissional.