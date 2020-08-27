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futebol

Quem joga? Vasco mira substituto de Andrey contra o Fluminense

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volante abre vaga na equipe titular. Carlinhos poderá fazer a primeira partida desde o início com a equipe cruz-maltina...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 15:47
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco mal saiu de uma desgastante classificação na Copa do Brasil e já tem um novo desafio. O time encara o Fluminense, neste sábado, e o técnico Ramon Menezes tem pouco tempo para ajustar o time até lá. Andrey, suspenso por três cartões amarelos, é desfalque.Após retorno na madrugada de quinta-feira, o time fará treino nesta sexta-feira, em São Januário - mais intenso para quem não começou a partida contra o Goiás. A maratona do calendário do futebol de 2020 exigirá fisicamente do elenco e, da comissão técnica, a rotação dos jogadores.
Eventualmente, um ou outro atleta poderão ser poupados. Por ora, sem definições e com alternâncias que já ocorreram em partidas recentes, a expectativa recai sobre o substituto do volante titular. Bruno Gomes, possível substituto, foi diagnosticado com Covid-19.
Carlinhos entrou no último jogo, assim como Bruno César. No caso do primeiro, seria a estreia como titular. Marcos Junior e o reincorporado Juninho são outras opções.

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