Quem joga? Vasco mira substituto de Andrey contra o Fluminense

O Vasco mal saiu de uma desgastante classificação na Copa do Brasil e já tem um novo desafio. O time encara o Fluminense, neste sábado, e o técnico Ramon Menezes tem pouco tempo para ajustar o time até lá. Andrey, suspenso por três cartões amarelos, é desfalque.Após retorno na madrugada de quinta-feira, o time fará treino nesta sexta-feira, em São Januário - mais intenso para quem não começou a partida contra o Goiás. A maratona do calendário do futebol de 2020 exigirá fisicamente do elenco e, da comissão técnica, a rotação dos jogadores.