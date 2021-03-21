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futebol

Quem ganhou e quem perdeu com a chegada de Ariel Holan

Técnico começou os trabalhos no início do mês e já mostra um pouco da sua cara na equipe...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O técnico Ariel Holan foi apresentado como novo técnico do Santos no início de março. Menos de um mês depois, já é possível ver sinais do trabalho do treinador tanto no estilo de jogo do time, quanto nas peças escolhidas para serem escaladas.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroForam muitos garotos utilizados e alguns dos principais nomes que, lesionados, ainda sequer estrearam com o treinador. O DIÁRIO fez uma análise dos três nomes que mais ganharam e os que mais perderam com a chegada de Holan.
Quem ganhou:
Kaiky - O zagueiro completou 17 anos no começo de 2021, ainda sem ter jogado nenhum minuto como profissional do Santos. Nesta temporada, são quatro jogos, com 352 minutos em campo e até um gol marcado. Começou jogando nos dois jogos da Libertadores e tem status de titular, superando nomes como Luiz Felipe, Laércio, Alex, Derick e Sabino.
Ângelo - Lançado por Cuca no Campeonato Brasileiro de 2020, chegou a fazer nove partidas com o antigo treinador, mas quase sempre entrando nos minutos finais das partidas. Nesta temporada, já são cinco jogos e mais minutos em campo. Ele deve brigar por posição no time mesmo com a volta de Marinho.
Jean Mota - O meia viveu seu auge no Santos sob o comando de Jorge Sampaoli e caiu de produção na temporada passada. Novamente com um treinador argentino, está recuperando a confiança e sendo decisivo para o Peixe. Já são duas assistências e dois gols marcados.Quem perdeu:
Laércio - Indicado pelo técnico Cuca, era tratado como sucessor de Lucas Veríssimo na zaga do Santos, mas nunca caiu nas graças da torcida. Começou a atual temporada machucado, mas já está liberado e não jogou sequer um minuto. Não tem treinado nem na dupla de zaga reserva.
Arthur Gomes - Utilizado em 36 jogos na temporada passada, começou o Paulistão sendo titular nas duas primeiras partidas, quando os principais jogadores santistas estavam em recesso. Desde então, não tem sido sequer relacionado e o Santos trabalha com a possibilidade de um empréstimo.
Tailson - Tratado como promessa das categorias de base, nunca se firmou nos profissionais e perdeu ainda mais espaço com a chegada de Ariel Holan. Não vinha sendo sequer relacionado e foi liberado. Vai defender o Coritiba nesta temporada.

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