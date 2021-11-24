Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Quem fica para 2022? Botafogo tem jogadores em fim de contrato e diretoria conversa sobre questões
futebol

Quem fica para 2022? Botafogo tem jogadores em fim de contrato e diretoria conversa sobre questões

Rafael Navarro, Luís Oyama, Pedro Castro Barreto e Marco Antônio são alguns dos casos de atletas que têm vínculos encerrando em dezembro; cúpula do Alvinegro já pensa em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 05:00

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 05:00

O principal objetivo da temporada 2022 foi cumprido: o Botafogo foi campeão da Série B do Brasileirão. E, agora, o que vem pela frente? O Alvinegro, de volta à elite na próxima temporada, precisa cuidar de questões fora de campo, principalmente no que diz respeito às renovações de jogadores.+ Botafogo estuda colocar Gatito no meio do jogo contra o Guarani, na última rodada da Série B
O Alvinegro, até mesmo pelas dificuldades financeiras e pouca força para fazer investimentos, apostou em empréstimos no sentido das contratações durante essa temporada. O preço é cobrado agora: o Botafogo corre para ficar com os atletas que se destacaram durante esses meses, mas as negociações são complicadas.
Esses são os casos, por exemplo, de Luís Oyama, Marco Antônio, Barreto e Pedro Castro. O quarteto, importante durante a campanha da Série B, não tem nenhum tipo de gatilho para compra nos contratos de empréstimos e, por isto, a conversa do Botafogo tem que ser diretamente com os clubes que detém os direitos econômicos dos atletas.
A pouca força financeira, contudo, entra novamente em cena. O Botafogo até demonstra interesse em ficar com os jogadores, mas não tem como fazer investimentos para adquiri-los em definitivo. O Alvinegro busca acordos para renovar o empréstimo ou um acordo no sentido das cifras, algo muito complicado de ser aceito pelos outros clubes envolvidos nas conversas.
Os problemas não são apenas com outras equipes. O Botafogo também tem jogadores que pertencem ao próprio clube com contrato se encerrando em dezembro e ainda não finalizaram uma renovação. São os casos de Rafael Navarro e Warley, ainda sem futuro garantido.
O caso do camisa 99 é o mais famoso: o Alvinegro tenta a renovação desde fevereiro, mas as conversas com o estafe do atacante não andam. De qualquer forma, o Alvinegro tem várias pendências a serem resolvidas fora das quatro linhas.
Crédito: BotafogoéocampeãodaSérieB2022(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados