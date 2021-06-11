Queda na Copa do Brasil deixa Ramírez em situação crítica no Internacional

Crédito: Treinador espanhol está há seis meses no cargo (Ricardo Duarte

De acordo com informação publicada pelo portal ge, existe uma forte possibilidade do técnico Miguel Ángel Ramírez não resistir a sequência de resultados ruins que foram potencializados pela eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, na última quinta-feira (10), e ser demitido do Internacional.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Dentro da programação estabelecida pela alta cúpula do Inter, uma reunião foi agendada em caráter de urgência para a manhã desta sexta-feira onde estarão presentes o presidente Alexandre Barcellos, o vice-presidente de futebol, João Patrício Herrmann, o executivo Paulo Bracks com os integrantes do Conselho de Gestão. Na reunião em questão, uma avaliação sobre o trabalho de Ramírez será feita para decidir se continua viável manter o profissional de 36 anos de idade no cargo o qual ocupa desde o mês de janeiro.

Em aproveitamento, os números mostram um desempenho de dez vitórias, quatro empates e sete derrotas nos 21 compromissos em que o espanhol esteve no comando. Dentro desse universo, pesam negativamente o novo revés na decisão do Campeonato Gaúcho para o Grêmio além de apresentações em sequência abaixo da crítica como o empate na Libertadores com o Always Ready, o empate diante do Sport e a goleada contra o Fortaleza (ambos jogos válidos pelo Brasileirão) bem como a queda precoce da Copa do Brasil.

Nesse clima, a tendência é que a reunião venha selar o destino de Ramírez fora do Colorado. Tratando, inclusive, já de pontos futuros a decisão como arcar com a multa rescisória que chega a um milhão de dólares (equivalente a R$ X milhões) bem como avaliar a continuidade da ideia de contar com o treinador de estilo propositivo de jogo.