Queda de rival serviu de alerta para o Corinthians antes das quartas; veja

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na última quinta-feira, no Morumbi, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Apesar de ser um duelo de um gigante com um clube ainda em ascensão, os corintianos sabiam que não era só a camisa que os faria ganhar o jogo, e tinham o exemplo da eliminação do São Paulo para o Mirassol no dia anterior. Esse e outros detalhes de bastidores podem ser vistos em vídeo divulgado pelo Timão.Pouco antes de a bola rolar, durante o aquecimento dos jogadores no gramado, Danilo Avelar tomou a palavra em meio a uma roda com os companheiros e citou o que ocorreu com o rival naquele mesmo local. Para ele, a queda do favorito servia de alerta para o Alvinegro contra o RB.

- Camisa não ganha jogo, ontem deu exemplo o Mirassol com o São Paulo. É atitude em campo, não adianta de nada, tem que ter atitude - disse o zagueiro.Outro ponto interessante do vídeo foi a fala do goleiro Cássio na reunião dos jogadores pouco antes de entrar em campo, já na beira das escadas para subir ao gramado do Morumbi. Ele usou as críticas feitas ao Corinthians na primeira parte da competição para motivar os companheiros a darem a volta por cima.

- Como é bom acabar o jogo e mandar uma mensagem para quem a gente ama. Lá atrás falaram um monte de besteira sobre a gente, mas nós conseguimos. Nós conseguimos! Com fé, vontade e, principalmente, humildade. Nunca desmerecemos ninguém. Vamos lá mostrar o que é o Corinthians - declarou o ídolo alvinegro.

O volante Gabriel acompanhou o capitão no aspecto motivacional e também tentou puxar os companheiros pelo fator emocional, inclusive projetando o tetracampeonato paulista, mas sem antes passar pelas quartas e semis.