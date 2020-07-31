Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Queda de rival serviu de alerta para o Corinthians antes das quartas; veja

Em vídeo de bastidores divulgado pelo clube nesta sexta-feira, Danilo Avelar falou do que ocorreu com o São Paulo, no dia anterior, em relação ao Mirassol para alertar companheiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:37

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:37

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na última quinta-feira, no Morumbi, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Apesar de ser um duelo de um gigante com um clube ainda em ascensão, os corintianos sabiam que não era só a camisa que os faria ganhar o jogo, e tinham o exemplo da eliminação do São Paulo para o Mirassol no dia anterior. Esse e outros detalhes de bastidores podem ser vistos em vídeo divulgado pelo Timão.Pouco antes de a bola rolar, durante o aquecimento dos jogadores no gramado, Danilo Avelar tomou a palavra em meio a uma roda com os companheiros e citou o que ocorreu com o rival naquele mesmo local. Para ele, a queda do favorito servia de alerta para o Alvinegro contra o RB.
- Camisa não ganha jogo, ontem deu exemplo o Mirassol com o São Paulo. É atitude em campo, não adianta de nada, tem que ter atitude - disse o zagueiro.Outro ponto interessante do vídeo foi a fala do goleiro Cássio na reunião dos jogadores pouco antes de entrar em campo, já na beira das escadas para subir ao gramado do Morumbi. Ele usou as críticas feitas ao Corinthians na primeira parte da competição para motivar os companheiros a darem a volta por cima.
- Como é bom acabar o jogo e mandar uma mensagem para quem a gente ama. Lá atrás falaram um monte de besteira sobre a gente, mas nós conseguimos. Nós conseguimos! Com fé, vontade e, principalmente, humildade. Nunca desmerecemos ninguém. Vamos lá mostrar o que é o Corinthians - declarou o ídolo alvinegro.
O volante Gabriel acompanhou o capitão no aspecto motivacional e também tentou puxar os companheiros pelo fator emocional, inclusive projetando o tetracampeonato paulista, mas sem antes passar pelas quartas e semis.
- Vamos desfrutar. É um privilégio. E outra coisa, mano: o Corinthians é o atual tricampeão paulista. A gente está entrando para defender nosso título. Vamos buscar o quarto, mas para buscar a decisão tem que passar por hoje.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados