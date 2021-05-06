Quatro meses após a posse de Duilio, Corinthians anuncia novos nomes da diretoria; confira a lista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians finalmente atualizou sua lista de diretores após a posse de Duilio Monteiro Alves. Foram quatro meses de espera até que os novos membros da diretoria fossem empossados. Isso aconteceu nesta quinta-feira com a divulgação da lista com nove novos nomes para os cargos estatutários.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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A demora para a oficialização desses diretores se deu por conta dos sucessivos adiamentos das reuniões para aprovação das contas de 2019 e 2020, e do orçamento de 2021. Como isso ocorreu recentemente, a nova gestão pode empossar os novos membros da diretoria, que já trabalham em suas funções.

Até então, apenas cinco nomes estavam oficializados pelo clube: Roberto de Andrade, na diretoria de futebol, Wesley Melo, na diretoria financeira, Herói Vicente, como diretor jurídico, além dos vices Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara. Todos eles permanecem na lista e ganharam companhia.Foram nove novos membros (confira a lista abaixo) estatutários, ou seja, que não são remunerados pelo Corinthians. Entre eles estão Oswaldo Neto, que é o diretor responsável pela base e já estava exercendo o cargo, e Adriano Noccioli Monteiro Alves, secretário geral e irmão do presidente Duilio Monteiro Alves.

Veja a lista completa da diretoria corintiana:

DUILIO MONTEIRO ALVESPresidente da Diretoria

ELIE WERDO1ª Vice-Presidente da Diretoria

LUIZ WAGNER ALCANTARA2º Vice-Presidente da Diretoria

ADRIANO NOCCIOLI MONTEIRO ALVES*Secretario Geral

EDUARDO CAGGIANO FREITAS*Diretor Administrativo

ANDRÉ LUIS CARRIJO FERREIRA*Diretor Cultural

SILVIO ROMOALDO JUNIOR*Diretor de Esportes Aquáticos

CARLOS HENRIQUE ROS SALAS DE LIMA*Diretor de Esportes Terrestres

WESLEY LUCIO CAVALCANTE DE MELODiretor de Finanças

ROBERTO DE ANDRADE SOUZADiretor de Futebol

OSWALDO GOMES CORRÊA NETO*Diretor de Futebol de Base

HERÓI JOÃO PAULO VICENTEDiretor de Negócios Jurídicos

LEANDRO MARTINS DA SILVA*Diretor de Patrimônio e Obras

ANTONIO GOULART DOS REIS*Diretor de Relações Institucionais

SÉRGIO COELHO MONTES*Diretor Social