Quatro meses após a posse de Duilio, Corinthians anuncia novos nomes da diretoria; confira a lista

O Corinthians finalmente atualizou sua lista de diretores após a posse de Duilio Monteiro Alves. Foram quatro meses de espera até que os novos membros da diretoria fossem empossados. Isso aconteceu nesta quinta-feira com a divulgação da lista com nove novos nomes para os cargos estatutários.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
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A demora para a oficialização desses diretores se deu por conta dos sucessivos adiamentos das reuniões para aprovação das contas de 2019 e 2020, e do orçamento de 2021. Como isso ocorreu recentemente, a nova gestão pode empossar os novos membros da diretoria, que já trabalham em suas funções.
Até então, apenas cinco nomes estavam oficializados pelo clube: Roberto de Andrade, na diretoria de futebol, Wesley Melo, na diretoria financeira, Herói Vicente, como diretor jurídico, além dos vices Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara. Todos eles permanecem na lista e ganharam companhia.Foram nove novos membros (confira a lista abaixo) estatutários, ou seja, que não são remunerados pelo Corinthians. Entre eles estão Oswaldo Neto, que é o diretor responsável pela base e já estava exercendo o cargo, e Adriano Noccioli Monteiro Alves, secretário geral e irmão do presidente Duilio Monteiro Alves.
Veja a lista completa da diretoria corintiana:
DUILIO MONTEIRO ALVESPresidente da Diretoria
ELIE WERDO1ª Vice-Presidente da Diretoria
LUIZ WAGNER ALCANTARA2º Vice-Presidente da Diretoria
ADRIANO NOCCIOLI MONTEIRO ALVES*Secretario Geral
EDUARDO CAGGIANO FREITAS*Diretor Administrativo
ANDRÉ LUIS CARRIJO FERREIRA*Diretor Cultural
SILVIO ROMOALDO JUNIOR*Diretor de Esportes Aquáticos
CARLOS HENRIQUE ROS SALAS DE LIMA*Diretor de Esportes Terrestres
WESLEY LUCIO CAVALCANTE DE MELODiretor de Finanças
ROBERTO DE ANDRADE SOUZADiretor de Futebol
OSWALDO GOMES CORRÊA NETO*Diretor de Futebol de Base
HERÓI JOÃO PAULO VICENTEDiretor de Negócios Jurídicos
LEANDRO MARTINS DA SILVA*Diretor de Patrimônio e Obras
ANTONIO GOULART DOS REIS*Diretor de Relações Institucionais
SÉRGIO COELHO MONTES*Diretor Social
*Recém-empossados