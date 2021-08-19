Quase tudo que o Vasco tentou no primeiro turno deu errado. Problemas profundos exigem mudança drástica

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Dizer que o Vasco jogou simplesmente mal seria talvez simplista e impreciso. Mais posse de bola (54% a 46%) e mais finalizações (16 a 13) que o Londrina, mesmo que menos chutes no alvo. O mau dia de Lucão, Ricardo Graça e Cano foi determinante para a derrota para o Londrina. Só que foi mais uma. Mais uma noite em que alguma coisa fora do roteiro aconteceu. O primeiro turno acabou e o time não esteve no G4 em nenhuma rodada. Os problemas são profundos e se não forem atacados o Cruz-Maltino não conquistará o acesso.Não conquistará simplesmente porque, até agora, não mereceu. Será uma série de coincidências ou pequenos erros que deixaram o Vasco no meio da tabela? Elenco mal montado? Os cartões vermelhos no início e mais recentemente? É muita coisa para ser obra do acaso. Mas existe uma coisa que o time de São Januário, nem com Lisca, nem com Marcelo Cabo fez de forma repetida: assumir o jogo reativo. É uma opção que o próprio treinador cogitou após a partida da última noite.

- Havia uma necessidade de ser mais impositivo (quando cheguei), atuar mais no campo do adversário. Antes de eu chegar o time foi dominado em alguns jogos, ganhou outros no sufoco, sem controlar. Eu tenho esse modelo, gosto de pressão no adversário. Fui contratado também por isso. Estamos tentando, mas quando o resultado não vem e quando não acontece o que planeja você tem que repensar - admitiu Lisca, antes de concluir:

- Hoje (quarta-feira) não fomos dominados. Eles pararam o jogo o tempo todo. Mas o que fica é a vitória do Londrina. Tenho que cumprimentar o Márcio (treinador) e os jogadores, que lutaram muito. Talvez tenhamos que baixar mais as linhas, competir mais, reagir. Tomamos muitos gols. É capital. Não foi orientação (adotar futebol ofensivo). Foi uma constatação que todos fizemos: eu, a diretoria e os jogadores, que queriam um jogo mais ofensivo. Mas, infelizmente, não estou conseguindo dar essa característica vitoriosa com esse futebol - explicou o treinador.

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A reportagem do LANCE! havia questionado a Lisca se houve uma orientação sobre o modelo de jogo a ser implementado quando ele foi contratado. Seria legítimo. Exatamente por isso foi que Lisca disse não ter sido uma condição, mas uma conclusão coletiva.