Quase 70 dias depois, elenco do Cruzeiro treina e tem contato ao vivo com o técnico Enderson Moreira

O elenco do Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa II nesta terça-feira, 26 de maio, e iniciou os trabalhos de campo após mais de 60 dias parados devido a pausa forçada causada pela pandemia do coronavírus. O grupo de jogadores teve seu primeiro encontro presencial com a comissão técnica comandada por Enderson Moreira que vinha mantendo contato somente a distância com os atletas. O clube informou, que seguindo os protocolos de segurança sanitária para poder treinar, fez as atividades com os os atletas em cinco pequenos grupos, com eles chegando ao CT cruzeirense em horários diferentes, a partir das 8h30, até 10h30, quando a última leva de jogadores entrou na Toca II. Todos já chegaram com os uniformes de treinos e estavam usando máscaras. E MAIS:'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraAmérica-MG também está de volta aos treinos em seu CTPandemia travou mais de R$ 40 milhões em vendas do Cruzeiro que evitariam perda de pontos na Série BAmérica-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-Bahia'Corro o risco de não voltar mais a jogar', revela o zagueiro DedéAo chegarem para o trabalho, funcionários e atletas tiveram a temperatura aferida e aplicaram álcool em gel nas mãos. As atividades seguirão até sábado, sem acesso da imprensa mantendo a mesma rotina apresentada na reapresentação desta terça-feira. E MAIS:Cruzeiro se manifesta a favor de jornalista e torcida 'Marias de Minas' por ataques homofóbicos em liveDaniel Guedes revela conversas com Enderson Moreira e se mostra confiante em acerto com o CruzeiroEx-atacante Deivid será o novo diretor técnico do Cruzeiro'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clubeFábio classifica gestão Wagner Pires como 'desgraça total' E MAIS: