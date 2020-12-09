Quarto árbitro acusado de racismo afirma: 'Não sou racista'

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Sebastian Coltescu, quarto árbitro acusado de racismo no duelo entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, mandou mensagem para familiares afirmando não ser preconceituoso, segundo o “ProSport”, meio de comunicação da Romênia. As palavras foram ditas após a suspensão da partida pela Uefa.

- Só tento ser bom. Não vou ler nada da imprensa nesses dias. Qualquer um que me conhece sabe que não sou racista. Ao menos, isso espero.