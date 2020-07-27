Quartas definidas! Confira datas, horários e locais do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol divulgou, na manhã desta segunda-feira, as datas, horários e locais das partidas das quartas de final do Campeonato Paulista, que serão disputados em jogos únicos. São Paulo e Palmeiras enfrentam seus adversários na quarta, enquanto Corinthians e Santos lutam por uma vaga nas semis na quinta.
Confira abaixo a tabela completa com os horários divulgados:
Quarta-feira (29 de julho):19h - São Paulo x MirassolEstádio do Morumbi (sem público)Transmissão: Premiere
21h30 – Palmeiras x Santo AndréAllianz Parque (sem público)Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
Quinta-feira (30 de julho):19h – Bragantino x CorinthiansEstádio do Morumbi (sem público)Transmissão: Premiere
21h30 – Santos x Ponte PretaVila Belmiro (sem público)Transmissão: SporTV e PremiereTodos os jogos, devido à Covid-19, serão sem a presença do público, como aconteceu com as duas rodadas restantes da primeira fase do torneio. Além disso, vale lembrar que as partidas serão disputadas em duelo único, ou seja, quem vencer avança para as semifinais, que acontecerão no domingo. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Somente as partidas da final serão em esquema de ida e volta, nos dias 5 e 8 de agosto.
Dos clubes grandes da capital, apenas o Corinthians disputará as quartas fora de casa, por ter ficado na segunda colocação do grupo D. No entanto, devido às restrições do interior do estado por conta da pandemia, a partida será disputada em São Paulo, no estádio do Morumbi.