Quartas definidas! Confira datas, horários e locais do Paulistão

Crédito: Quartas de final serão em jogos únicos na quarta e na quinta desta semana (Divulgação/FPF

A Federação Paulista de Futebol divulgou, na manhã desta segunda-feira, as datas, horários e locais das partidas das quartas de final do Campeonato Paulista, que serão disputados em jogos únicos. São Paulo e Palmeiras enfrentam seus adversários na quarta, enquanto Corinthians e Santos lutam por uma vaga nas semis na quinta.

Confira abaixo a tabela completa com os horários divulgados:

Quarta-feira (29 de julho):19h - São Paulo x MirassolEstádio do Morumbi (sem público)Transmissão: Premiere

21h30 – Palmeiras x Santo AndréAllianz Parque (sem público)Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

Quinta-feira (30 de julho):19h – Bragantino x CorinthiansEstádio do Morumbi (sem público)Transmissão: Premiere

21h30 – Santos x Ponte PretaVila Belmiro (sem público)Transmissão: SporTV e PremiereTodos os jogos, devido à Covid-19, serão sem a presença do público, como aconteceu com as duas rodadas restantes da primeira fase do torneio. Além disso, vale lembrar que as partidas serão disputadas em duelo único, ou seja, quem vencer avança para as semifinais, que acontecerão no domingo. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Somente as partidas da final serão em esquema de ida e volta, nos dias 5 e 8 de agosto.