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Quanto pesa a ausência de Marquinhos Gabriel no baixo desempenho recente do Vasco?

Com uma lesão na coxa esquerda, meia-atacante foi desfalque nas últimas três partidas. Em todas elas o desempenho do Cruz-Maltino foi abaixo do que vinha sendo anteriormente...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 07:30
Crédito: Marquinhos Gabriel chegou no Vasco e foi titular desde o primeiro jogo (Rafael Ribeiro / Vasco
Na época da contratação, parte da torcida desconfiou. Mas, quem diria, na primeira turbulência da temporada, é inevitável pensar: quanto pesa a ausência de Marquinhos Gabriel para o baixo rendimento nos últimos jogos? São três partidas com atuações ruins do Vasco. Todas sem o meia-atacante.Marquinhos está com uma lesão na coxa esquerda. A última vez que entrou em campo foi no segundo jogo da semifinal da Taça Rio, contra o Madureira. E não voltará contra o Boavista, nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.
- Ainda não temos previsão para volta do Marquinhos Gabriel - lamentou o técnico Marcelo Cabo, após a vexatória partida do último sábado.
Desde que perdeu o camisa 31, Marcelo Cabo tentou dar nova cara ao setor ofensivo. Primeiro tirou Morato da ponta direita e o fez ser o meia central que Marquinhos Gabriel vinha sendo. O time venceu, mas a produção foi pouca no primeiro jogo da final da Taça Rio.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Para o início da segunda partida, a estratégia se repetiu. O rendimento coletivo foi ainda pior naquela derrota no tempo regulamentar e posterior vitória na disputa de pênaltis. No mais recente fim de semana, Gabriel Pec foi o meia central, e nada deu certo para o Vasco.
Durante a entrevista pós-jogo, o treinador admitiu que o meia-atacante titular faz falta. Contudo, entende que foi só parte do problema visto contra o Operário-PR.
- Acho que com qualquer peça, qualquer jogador, pela maneira que jogamos, seria esse o resultado. Tecnicamente e nível de concentração estiveram muito baixos - avaliou Cabo.
Na mesma entrevista, o comandante da equipe admitiu que poderia fazer alterações para o duelo desta terça-feira. E há paralelo. No aquecimento para o jogo do dia 18 de abril, contra a equipe de Saquarema pelo Campeonato Carioca, Marquinhos Gabriel foi vetado porque sentiu um incômodo na mesma coxa esquerda.

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