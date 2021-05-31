Quanto pesa a ausência de Marquinhos Gabriel no baixo desempenho recente do Vasco?

Crédito: Marquinhos Gabriel chegou no Vasco e foi titular desde o primeiro jogo (Rafael Ribeiro / Vasco

Na época da contratação, parte da torcida desconfiou. Mas, quem diria, na primeira turbulência da temporada, é inevitável pensar: quanto pesa a ausência de Marquinhos Gabriel para o baixo rendimento nos últimos jogos? São três partidas com atuações ruins do Vasco. Todas sem o meia-atacante.Marquinhos está com uma lesão na coxa esquerda. A última vez que entrou em campo foi no segundo jogo da semifinal da Taça Rio, contra o Madureira. E não voltará contra o Boavista, nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

- Ainda não temos previsão para volta do Marquinhos Gabriel - lamentou o técnico Marcelo Cabo, após a vexatória partida do último sábado.

Desde que perdeu o camisa 31, Marcelo Cabo tentou dar nova cara ao setor ofensivo. Primeiro tirou Morato da ponta direita e o fez ser o meia central que Marquinhos Gabriel vinha sendo. O time venceu, mas a produção foi pouca no primeiro jogo da final da Taça Rio.

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Para o início da segunda partida, a estratégia se repetiu. O rendimento coletivo foi ainda pior naquela derrota no tempo regulamentar e posterior vitória na disputa de pênaltis. No mais recente fim de semana, Gabriel Pec foi o meia central, e nada deu certo para o Vasco.

Durante a entrevista pós-jogo, o treinador admitiu que o meia-atacante titular faz falta. Contudo, entende que foi só parte do problema visto contra o Operário-PR.

- Acho que com qualquer peça, qualquer jogador, pela maneira que jogamos, seria esse o resultado. Tecnicamente e nível de concentração estiveram muito baixos - avaliou Cabo.