Quanto o Palmeiras pode arrecadar com público até o fim do ano? Veja a conta

O Palmeiras contará com 30% da capacidade total do Allianz Parque na partida deste sábado (9), contra o Red Bull Bragantino, às 21h (horário de Brasília). O reencontro com a torcida acontece depois de um ano e sete meses de portões fechados por conta da pandemia da Covid-19 e prejuízo de R$ 4 milhões.Até a parada, o Alviverde tinha uma média de renda bruta de R$ 2,1 milhões em partidas no Allianz. Até o final do ano, serão sete compromissos como mandante, todos pelo Campeonato Brasileiro. Pelo torneio nacional, a média de arrecadação sem deduzir os gastos é semelhante a conta geral, incluindo outras competições. Sendo assim, é possível que o Palmeiras tenha uma arrecadação superior a R$ 11 milhões.Neste primeiro momento, por conta de restrição imposta pelo governo paulista, a entrada do público será restrita. Neste sábado (9), são 30% e partir da segunda quinzena de outubro o número sobe para 50%. No período, o Palmeiras tem duas partidas marcadas em casa: Internacional e Sport.