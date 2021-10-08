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futebol

Quanto o Palmeiras pode arrecadar com público até o fim do ano? Veja a conta

Allianz Parque receberá sete partidas até o final da temporada, todas pelo Campeonato Brasileiro
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Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 12:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras contará com 30% da capacidade total do Allianz Parque na partida deste sábado (9), contra o Red Bull Bragantino, às 21h (horário de Brasília). O reencontro com a torcida acontece depois de um ano e sete meses de portões fechados por conta da pandemia da Covid-19 e prejuízo de R$ 4 milhões.Até a parada, o Alviverde tinha uma média de renda bruta de R$ 2,1 milhões em partidas no Allianz. Até o final do ano, serão sete compromissos como mandante, todos pelo Campeonato Brasileiro. Pelo torneio nacional, a média de arrecadação sem deduzir os gastos é semelhante a conta geral, incluindo outras competições. Sendo assim, é possível que o Palmeiras tenha uma arrecadação superior a R$ 11 milhões.Neste primeiro momento, por conta de restrição imposta pelo governo paulista, a entrada do público será restrita. Neste sábado (9), são 30% e partir da segunda quinzena de outubro o número sobe para 50%. No período, o Palmeiras tem duas partidas marcadas em casa: Internacional e Sport.
Somente a partir de novembro a equipe de Abel Ferreira terá a oportunidade de reencontrar o estádio completamente cheio. Serão outros quatro confrontos até o final do ano: Atlético-GO, São Paulo, Atlético-MG e Ceará.Projeção de bilheteria no Allianz até o final do ano:
Palmeiras x Red Bull Bragantino: R$ 630 mil de renda bruta (30% dos ingressos)Palmeiras x Internacional: R$ 1,05 milhão de renda bruta (50% dos ingressos)Palmeiras x Sport: R$ 1,05 milhão de renda bruta (50% dos ingressos)Palmeiras x Atlético-GO: R$ 2,1 milhões (100% dos ingressos)Palmeiras x São Paulo: R$ 2,1 milhões (100% dos ingressos)Palmeiras x Atlético-MG: R$ 2,1 milhões (100% dos ingressos)Palmeiras x Ceará: R$ 2,1 milhões (100% dos ingressos)

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