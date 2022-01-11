Qualidades, defeitos e passagem pela Rússia: veja quem é Murilo, zagueiro perto de reforçar o Palmeiras

O Palmeiras está bem perto de fechar com mais um reforço para a temporada 2022. Desta vez o nome que está próximo de chegar é o do zagueiro Murilo, do Lokomotiv Moscou, da Rússia. Para entender melhor o que esse jogador pode agregar ao time de Abel Ferreira, o LANCE! recorreu ao jornalista brasileiro Fábio Aleixo, que mora no país do leste europeu cobrindo o futebol local. Para ele, será uma peça para compor elenco, mas que tende a ajudar o Alviverde.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em contato com a reportagem do L!, Aleixo contou como foi o início de Murilo no Lokomotiv, ganhando espaço na equipe depois de ser "rejeitado" pelo seu primeiro técnico, que alegou não ter pedido a contratação do defensor, chegando a mandá-lo para o time B, mas com o tempo acabou ganhando espaço e teve suas oportunidades ao longo da temporada 2019/2020.

- O Murilo chegou no Lokomotiv em julho de 2019, com passagens pela Seleção de base, então havia uma expectativa grande por ele, vindo do Cruzeiro. Jogador jovem, mas que foi trazido pela antiga diretoria do clube, o técnico que estava lá, o Yuri Syomin, até deu uma declaração falando que não sabia quem era, que não conhecia, não tinha tido participação na contratação, tanto que num primeiro momento ele o mandou treinar com o time B do Lokomotiv. Depois o levou para um treinamento, ficou treinando com o time, deu um tempo, e acabou sendo usado. Ele estreou na Supercopa da Rússia quando o Lokomotiv ganhou de 3 a 2 do Zenit, isso em 2019. Nessa primeira temporada ele foi ganhando a confiança do treinador, foi titular, e foi ganhando espaço.Já com confiança dentro do elenco e adaptado ao futebol russo, as oportunidade acabaram aumentado quando o clube trocou de treinador. Saiu Syomin e entrou o sérvio Marko Nikolic, com quem foi titular e bastante aproveitado em 2020/2021, temporada em que marcou cinco gols. Mas a chegada de um outro brasileiro e de um jovem da base tiraram seu status.

- Marko Nikolic apostou muito nele, apostou bastante. Aí em 2020 ele jogou muito. Jogou bastante mesmo. Era titular praticamente direto do time. No início de 2021, chegou o Pablo para o Lokomotiv, começou a ter umas alterações, ele perdeu espaço, foi pra reserva, porque o Pablo virou titular e pegaram um jogador juvenil que era mais volante, recuaram para a defesa e ele acabou indo pro banco - explicou Aleixo antes de dizer o que ocorreu em 2021/2022:

- Trouxeram o croata Jedvaj e até o Pablo acabou no banco, os dois brasileiros meio que os dois foram para o banco. Agora mais no fim voltou o Pablo porque o jovem da base se machucou e o Murilo entrou em alguns jogos como titular, mas não vinha sendo escalado entre os 11. Esse último campeonato sofreu com lesões, perdeu muitos jogos, então não vinha sendo titular absoluto.

Murilo não é canhoto, como queria Abel Ferreira, mas segundo o jornalista Fábio Aleixo, o zagueiro jogou a maior parte de seus jogos pelo lado esquerdo da defesa, que foi um quesito que o Palmeiras priorizou na busca por nome para a posição. Além disso, foi destacada a qualidade do zagueiro na saída de bola, mas chamou a atenção alguns problemas defensivos na Rússia.

- Quanto ao estilo de jogo, ele jogou mais pela esquerda. Muito mais pela esquerda, apesar de ser destro, mas em alguns jogos ele chegou também a atuar pela direita, dos dois lados da zaga. A saída de bola dele é boa. Acho que isso é bom. Um zagueiro que tem técnica. Você sabe que o cara sabe jogar com a bola. Problema é que às vezes ele perde muito a marcação, tem um pouco de problema de posicionamento e ser meio afobado. Comete erros por afobação e às vezes os erros bobos que não dá pra esperar de um zagueiro assim, que você aposta bastante, de nível, de passagem por Seleção Brasileira. Então não é 100%. Não tão confiável assim atrás. Tem dificuldades muitas vezes de se posicionar e de leitura da jogada - comentou o repórter brasileiro.

Mesmo assim, Fábio Aleixo destacou que Murilo pode evoluir atuando ao lado de um jogador de muita qualidade, como Gustavo Gómez. Entre outras qualidade, está a bola aérea ofensiva, que pode ser uma arma para o Palmeiras. Em resumo, porém, a análise é de que será um jogador para compor elenco e brigar por uma vaga no time titular, sendo uma alternativa para Abel.

- Dá para melhorar, tendo um cara seguro do lado dele, ele talvez não comprometa. Tem um Gustavo Gómez, juntos talvez ele não comprometa. Um ponto bom é que ele é bom de cabeça, principalmente no ataque, fez gols de cabeça, um zagueiro que tem uma boa impulsão. Não é um zagueiro que vai chegar pra ser solução de nada, vai chegar pra compor elenco, brigar pela titularidade, não sei se chega pra ser titular absoluto, não o vejo assim, mas entre Murilo e Luan aí eu prefiro o Murilo, acho que é um jogador mais testado, jogou Champions League, jogou Liga Europa, joga a Liga Russa, que é uma liga muito física. Então é mais testado - concluiu.

Segundo apurou o LANCE!, Palmeiras, Lokomotiv e Murilo estão em fase final dos trâmites burocráticos e a contratação pode ser anunciada nos próximos dias, quando o zagueiro desembarcará em São Paulo para fazer exames e assinar o contrato por quatro anos com possibilidade de estender por mais um. Caso o reforço seja concretizado, será o quinto do Verdão para 2022. Rafael Navarro, Marcelo Lomba, Eduard Atuesta e Jailson já haviam chegado.

Números de Murilo pelo Lokomotiv:

2019/2020 - 32 jogos (27 como titular)2020/2021 - 29 jogos (28 como titular)/5 gols2021/2022 - 9 jogos (7 como titular)TOTAL - 70 jogos (62 como titular)/5 gols