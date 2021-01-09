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futebol

Qual o prejuízo do seu clube em 2020 com a ausência de público nos estádios?

Jornalista do portal UOL, Daniel Lavieri, fez levantamento onde considerou as 20 equipes que disputam a Série A do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 11:14

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 11:14

Crédito: Divulgação/Maracanã
Apesar da necessidade de impedir a presença de público nas partidas do futebol brasileiro em razão da proporção que ainda toma a Covid-19 no país, é fato que mesmo os clubes da elite tiveram um prejuízo considerável. Seja pensando na festa das arquibancadas e o aspecto anímico bem como nas finanças de cada um deles. Pensando no sentido econômico, o jornalista Daniel Lavieri, do portal 'UOL', fez um levantamento considerando documentos oficiais dos clubes enviados a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) referentes aos cálculos de prejuízo com os estádios vazios até a última rodada do Brasileirão realizada em 2020.
No aspecto geral, os clubes tiveram uma despesa de R$ 21 milhões que não pôde ser coberta com as receitas de bilheteria ou mesmo receitas indiretas dessa condição como, por exemplo, a venda de alimentos e bebidas na parte interna dos estádios e até uma queda na adimplência dos programas de sóci-torcedor.
Os clubes mais prejudicados nesse sentido dentro da Série A do Brasileiro foram os responsáveis pela gestão do Maracanã (Fluminense e Flamengo, adversários da última quarta-feira) que, somados, acumularam mais de R$ 5 milhões.
Utilizando uma estrutura bem menor do que o habitual Serra Dourada, o Goiás conseguiu mitigar esse tipo de custo, tendo incluído na documentação o custo de pouco menos de R$ 574 mil para atuar no estádio Hailé Pinheiro, tradicionalmente chamado de Serrinha.
A única equipe que não forneceu documentação direta para a CBF, entrando em contato direto com o jornalista para passar a informação, foi o Sport.
Confira abaixo o ranking detalhado em valores:
1º Fluminense: R$ 2.627.096,19 2º Flamengo: R$ 2.447.223,64 3º Atlético-MG: R$ 1.442.015,44 4º Botafogo: R$ 1.334.579,16 5º Palmeiras: R$ 1.120.313,13 6º - Vasco: R$ 1.096.343,73 7º Bahia: R$ 937.659,97 8º Ceará: R$ 929.596,41 9º Fortaleza: R$ 901.648,12 10º Santos: R$ 852.249,22 11º São Paulo: R$ 851.764,11 12º Sport: R$ 830.666,91 13º Coritiba: R$ 809.141,55 14º Internacional: R$ 801.512,72 15º Grêmio: R$ 788.737,00 16º Corinthians: R$ 762.457,68 17º Red Bull Bragantino: R$ 687.872,05 18º Athletico: R$ 599.672,24 19º Atlético-GO: R$ 582.090,38 20º Goiás: R$ 573.726,95

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