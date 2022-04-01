Público na Arena Pernambuco em Sport x Fortaleza quebrou recorde do estádio

Além do roteiro de fortes emoções contido no primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste entre Sport e Fortaleza, ocorrido na última quinta-feira (1), outro elemento importante do duelo que aconteceu na Arena de Pernambuco foi a presença histórica de público.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando unicamente em partidas de clubes, o confronto desta semana representou a maior presença de torcedores desde a inauguração da Arena construída visando a Copa do Mundo de 2014.

Ao todo, foram 42.544 pessoas, pouco mais de 200 torcedores em comparação com a marca máxima anterior desse quesito que é a decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Central, em 2018.

Já quando o assunto é o recorde absoluto do estádio localizado na cidade de São Lourenço da Mata, a maior presença de público já registrado pertence a uma partida da Seleção Brasileira. Contra o Uruguai, em março de 2016, o embate valendo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia e que terminou empatado em 2 a 2 levou 45.010 torcedores as arquibancadas.