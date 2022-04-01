Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Público na Arena Pernambuco em Sport x Fortaleza quebrou recorde do estádio

Primeira partida da decisão da Copa do Nordeste estabeleceu nova marca histórica...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 16:14
Além do roteiro de fortes emoções contido no primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste entre Sport e Fortaleza, ocorrido na última quinta-feira (1), outro elemento importante do duelo que aconteceu na Arena de Pernambuco foi a presença histórica de público.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando unicamente em partidas de clubes, o confronto desta semana representou a maior presença de torcedores desde a inauguração da Arena construída visando a Copa do Mundo de 2014.
Ao todo, foram 42.544 pessoas, pouco mais de 200 torcedores em comparação com a marca máxima anterior desse quesito que é a decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Central, em 2018.
Já quando o assunto é o recorde absoluto do estádio localizado na cidade de São Lourenço da Mata, a maior presença de público já registrado pertence a uma partida da Seleção Brasileira. Contra o Uruguai, em março de 2016, o embate valendo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia e que terminou empatado em 2 a 2 levou 45.010 torcedores as arquibancadas.
Crédito: AndersonStevens/Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados