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futebol

PSG oferece Neymar ao Barcelona e busca aliviar o lado financeiro, diz portal

Além do clube catalão, que contratou Neymar após o surgimento no Santos, outros grandes clubes da Europa também surgiram como possíveis destinos para o brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 13:40

Publicado em 15 de Março de 2022 às 13:40

O atacante Neymar está sendo oferecido pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona, segundo o portal "Footmercato". O clube francês renovou o contrato do camisa 10 até 2025, mas, de acordo com a publicação, está buscando uma solução para não ter danos econômicos.No entanto, o clube catalão, que abriu as portas para a entrada do craque na Europa, não pensa na chegada do brasileiro na próxima temporada. O salário na faixa dos 30 milhões de euros (R$ 168 milhões) é um dos principais entraves, e os culés tem outras prioridades no mercado.
> Veja a tabela da Ligue 1
Com a saída de Neymar, o PSG iria abrir um grande espaço em sua folha salarial e poderia buscar um acordo pela renovação de Mbappé. O atacante da seleção francesa não busca apenas uma remuneração estrondosa, mas também quer ser protagonista de um projeto esportivo.
No último fim de semana, Neymar e Messi foram os principais alvos das vaias dos torcedores do clube na vitória diante do Bordeaux. Aos 30 anos, o camisa 10 não tem conseguido ser protagonista, e o PSG já caiu na Champions League e na Copa da França na atual temporada.
Crédito: NeymarvemcaindoderendimentoanoapósanocomacamisadoPSG(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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