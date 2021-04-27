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PSG faz proposta a Messi e oferece dois anos de contrato ao jogador

Craque do Barcelona está na reta final de vínculo com o clube catalão e já pode assinar um pré-contrato. PSG mantém otimismo e acredita que valores oferecidos são 'insuperáveis'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 15:09
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O interesse do Paris Saint-Germain em Lionel Messi pode se concretizar em transferência em breve. De acordo com informações do jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports", o clube francês fez a primeira proposta ao jogador do Barcelona.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o repórter, o time da Cidade Luz ofereceu um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Além disso, os valores, de acordo com Bechler, seriam "insuperáveis". A poucos meses do fim do vínculo com o Barça, o camisa 10 já pode assinar um pré-contrato com qualquer time.
O Barcelona tem a intenção de renovar o contrato de Messi, como o próprio presidente Joan Laporta afirmou, mas uma conversa ainda não aconteceu. Em grave crise financeira, a equipe catalã não possui garantias no momento de quanto pode oferecer ao jogador.
+ Messi na lista: veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Questionado sobre o futuro, o entorno de Messi disse que o único desejo do atleta é "concentrar-se nos seis jogos restantes do Campeonato Espanhol". O Barcelona, atualmente, é o terceiro colocado da La Liga, com 71 pontos, mas com um jogo a menos que o líder Atlético de Madrid, que tem 73 pontos.

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