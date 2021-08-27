PSG estuda proposta para contratação de Haaland

O Paris Saint-Germain estuda realizar uma proposta de 150 milhões de euros (R$ 924 milhões) para contratar Erling Haaland nesta janela de transferências e substituir Mbappé, segundo o "The Telegraph". O clube sondou com Mino Raiola, empresário do centroavante, sobre a possibilidade do norueguês deixar o Dortmund.Os alemães resistiram a todas as especulações sobre uma possível saída do camisa nove neste mercado e os dirigentes sempre foram taxativos ao garantirem a permanência do astro do elenco. No entanto, a questão financeira pode pesar nestes últimos dias de janela.
A partir de 2022, Haaland possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 462 milhões), embora o Dortmund pense em aumentar o valor para 90 milhões de euros (R$ 554 milhões). No entanto, nenhum valor que pode ser recebido no futuro se aproxima do que o Paris Saint-Germain tem a oferecer caso consuma a venda de Mbappé.
Além de Haaland, o clube francês também estuda a contratação do brasileiro Richarlison. Embora Rafa Benítez, técnico do Everton, tenha pedido a permanência do camisa sete, que tem contrato até 2024, o clube inglês não deve segurar o atacante por uma proposta alta.