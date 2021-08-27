Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG estuda proposta para contratação de Haaland

Paris Saint-Germain entende que segurar Mbappé é cada vez mais complicado e está em busca de nomes para substituir o camisa sete nesta janela de transferências...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:52

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
O Paris Saint-Germain estuda realizar uma proposta de 150 milhões de euros (R$ 924 milhões) para contratar Erling Haaland nesta janela de transferências e substituir Mbappé, segundo o "The Telegraph". O clube sondou com Mino Raiola, empresário do centroavante, sobre a possibilidade do norueguês deixar o Dortmund.Os alemães resistiram a todas as especulações sobre uma possível saída do camisa nove neste mercado e os dirigentes sempre foram taxativos ao garantirem a permanência do astro do elenco. No entanto, a questão financeira pode pesar nestes últimos dias de janela.
A partir de 2022, Haaland possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 462 milhões), embora o Dortmund pense em aumentar o valor para 90 milhões de euros (R$ 554 milhões). No entanto, nenhum valor que pode ser recebido no futuro se aproxima do que o Paris Saint-Germain tem a oferecer caso consuma a venda de Mbappé.
Além de Haaland, o clube francês também estuda a contratação do brasileiro Richarlison. Embora Rafa Benítez, técnico do Everton, tenha pedido a permanência do camisa sete, que tem contrato até 2024, o clube inglês não deve segurar o atacante por uma proposta alta.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados