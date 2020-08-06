PSG entra na disputa com o Milan pelo brasileiro Emerson Royal

Crédito: Ricardo Nogueira

Segundo informações da "TMW", na França, o Paris Saint-Germain entrou de vez na disputa com o Milan pelo brasileiro Emerson Royal, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis. O clube catalão segue de olho nos interessados pelo lateral direito e pode incluir atletas em uma possível troca, em época de pandemia.

Nas últimas semanas, os Rossoneros negociaram com a equipe Blaugrana, mas não chegaram a um acordo, já que o Barcelona pedia e 30 milhões de euros, um valor que o Milan não tem condições de pagar no momento. O teto da equipe rubro-negra na transação é de 22 milhões de euros, o que gerou um impasse.

Emerson vê com bons olhos uma transferência, já que uma possível assinatura com o Milan melhoraria o salário, que recebe atualmente. Resta saber quais os valores serão colocados na mesa pelo PSG e quais jogadores o Barcelona tentará envolver em alguma transação.

Além de Milan e PSG, diversas outras equipes da Europa, sobretudo da Premier League, já demonstraram interesse no brasileiro, como Tottenham, West Ham ou Everton. No entanto, apenas o rubro-negro apresentou uma proposta concreta pelo brasileiro, até o momento.