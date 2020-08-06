Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG entra na disputa com o Milan pelo brasileiro Emerson Royal

Segundo a "TMW", equipe parisiense segue de olho no lateral-direito do Barcelona, que está emprestado ao Real Betis. Clube Rossonero também deseja contar com o brasileiro...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:23
Crédito: Ricardo Nogueira
Segundo informações da "TMW", na França, o Paris Saint-Germain entrou de vez na disputa com o Milan pelo brasileiro Emerson Royal, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis. O clube catalão segue de olho nos interessados pelo lateral direito e pode incluir atletas em uma possível troca, em época de pandemia.
Nas últimas semanas, os Rossoneros negociaram com a equipe Blaugrana, mas não chegaram a um acordo, já que o Barcelona pedia e 30 milhões de euros, um valor que o Milan não tem condições de pagar no momento. O teto da equipe rubro-negra na transação é de 22 milhões de euros, o que gerou um impasse.
Emerson vê com bons olhos uma transferência, já que uma possível assinatura com o Milan melhoraria o salário, que recebe atualmente. Resta saber quais os valores serão colocados na mesa pelo PSG e quais jogadores o Barcelona tentará envolver em alguma transação.
Além de Milan e PSG, diversas outras equipes da Europa, sobretudo da Premier League, já demonstraram interesse no brasileiro, como Tottenham, West Ham ou Everton. No entanto, apenas o rubro-negro apresentou uma proposta concreta pelo brasileiro, até o momento.
Segundo o site 'transfermarkt', o valor de mercado do lateral direito, de 21 anos, gira em torno de 18 milhões de euros. Com um ano de Betis, ele já fez 30 partidas e marcou 3 gols. Após surgir como promessa na Ponte Preta, o jogador se destacou no Atlético-MG e foi vendido para o Barcelona no valor de 12,7 milhões de euros, com contrato até 2024.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha
Advogado de Guaçuí desaparece após festa em Vila Velha
Imagem de destaque
O que Jorge Messias pensa sobre STF, big techs e tamanho do Estado
Armazém da Cooabriel em São Gabriel da Palha, cidade onde fica também a sede da cooperativa
Cooperativa distribui R$ 6,3 milhões aos seus cooperados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados