PSG é o único clube que pode pagar salário cobrado por Alaba

O Paris Saint-Germain é o único clube que tem condições de pagar o que Alaba exige, segundo o “Sport Bild”. O empresário do jogador do Bayern de Munique está sondando as ofertas que chegam para seu cliente. Além dos franceses, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Manchester City estão interessados no atleta.Pini Zahavi, agente do defensor, disse que a decisão final será do camisa 27, enquanto a publicação alemã afirma que o austríaco deve optar pelo dinheiro ou pelo clube dos sonhos. O Real Madrid é uma das equipes mais especuladas como possível destino, mas o lateral ainda tem alguns meses até a definição.
Alaba já tornou pública sua saída do futebol alemão e as informações indicam que o atleta quer ser mais utilizado no setor de meio de campo. No Bayern, o lateral perdeu espaço para Davies na ala esquerda e passou a ser utilizado na zaga ao lado de Boateng. Segundo o atleta, sua saída não é por conta de questões financeiras.