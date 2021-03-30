AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

PSG busca troca entre Mbappé e Vinícius Júnior com o Real Madrid

Leonardo, dirigente do clube francês, é o maior entusiasta pela contratação do ponta brasileiro, enquanto atacante francês está mais próximo da capital espanhola...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:37
Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain só deve liberar Mbappé para o Real Madrid caso consiga trocá-lo com Vinícius Júnior, segundo a “ABC”. Com o brasileiro na operação, a equipe merengue deve ter que pagar 165 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) pela contratação do atacante francês, o que pode ser acessível para um clube que não gastou dinheiro com contratações nas duas últimas janelas.O Real Madrid não pensava em se desfazer do ponta formado no Flamengo tão cedo, mas a chegada de Mbappé pode prejudicar o desenvolvimento do extremo. Além disso, Vinícius Júnior é desejado por Leonardo, diretor esportivo do PSG, e pode ter mais oportunidades no time dirigido por Mauricio Pochettino.
> Veja a tabela da Champions League
O atacante francês tem contrato com o clube atual até 2022 e os dirigentes encontram barreiras no momento em que oferecem uma renovação. Com isso, o próximo mercado é a melhor oportunidade para vender o atleta e não correr o risco de perdê-lo de graça ao final da próxima temporada para um rival direto na Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026
Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados