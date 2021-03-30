PSG busca troca entre Mbappé e Vinícius Júnior com o Real Madrid

O Paris Saint-Germain só deve liberar Mbappé para o Real Madrid caso consiga trocá-lo com Vinícius Júnior, segundo a “ABC”. Com o brasileiro na operação, a equipe merengue deve ter que pagar 165 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) pela contratação do atacante francês, o que pode ser acessível para um clube que não gastou dinheiro com contratações nas duas últimas janelas.O Real Madrid não pensava em se desfazer do ponta formado no Flamengo tão cedo, mas a chegada de Mbappé pode prejudicar o desenvolvimento do extremo. Além disso, Vinícius Júnior é desejado por Leonardo, diretor esportivo do PSG, e pode ter mais oportunidades no time dirigido por Mauricio Pochettino.