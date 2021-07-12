Próximo rival do Vasco, Coritiba defende invencibilidade, tem defesa forte, mas criação criticada. Entenda

Crédito: Henrique voltou ao time que o revelou para liderar a defesa na Série B, e assim o faz (Divulgação/Coritiba

O próximo adversário do Vasco tem uma característica parecida com o anterior: a defesa forte. Se o Sampaio Corrêa tinha dois gols sofridos até encarar o Cruz-Maltino, o Coritiba sofreu apenas quatro em nove jogos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a principal virtude da equipe comandada por Gustavo Morínigo.- Principalmente após a chegada do Henrique. Desde que ele entrou foram seis jogos e apenas um gol sofrido. Cinco vitórias e um empate. Deu muita segurança tanto para o Luciano Castan quanto para os laterais. Natanael, por exemplo, é um lateral-direito que tinha muitos erros de marcação, e hoje está falhando muito pouco. O (Guilherme) Biro é um lateral bem marcador - explicou, ao LANCE!, Felipe Dalke, repórter da Rádio Banda B, setorista do Coritiba.

O Coxa, inclusive, está há seis partidas. Vinha de cinco vitórias consecutivas até empatar em 0 a 0 com o Cruzeiro, na semana passada. O setor de criação, que não conseguiu ter sucesso no jogo citado, é o ponto de maior crítica dos torcedores.

- O Rafinha tem entrado bem no segundo tempo, como contra o Remo, quando ele participou dos dois gols, mas contra o Cruzeiro faltou muita criação. Quando o Robinho entrou, o time evoluiu. É a maior bronca do torcedor com o Morínigo. O time mantém, roda a bola, mas, na hora de achar o passe, tem tido dificuldade. Esse é o principal ponto fraco - analisou Felipe Dalke.

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