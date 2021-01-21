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futebol

Próximo dos 150 jogos, Weverton fala em ‘dar a vida pelo Palmeiras’

O camisa 21 é o décimo entre os goleiros que mais entraram em campo pelo Verdão na história...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 08:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Weverton está a um jogo de alcançar mais uma marca histórica como jogador do Palmeiras. Caso seja escalado para a partida desta quinta-feira, diante do Flamengo, no Mané Garrincha, o camisa 21 fará sua partida de número 150º pelo Verdão.
Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo
Dentre os goleiros que mais defenderam o Alviverde, Weverton é o décimo da lista. O ranking é formado por: Marcos (533), Valdir de Morais (480), Velloso (458), Oberdan (353), Sérgio (333), Gilmar (290), Fernando Prass (274) e Primo (185).
Por meio da sua assessoria, o titular absoluto da meta palmeirense agradeceu a oportunidade e, como tem sido de praxe nas suas entrevistas, falou em continuar fazendo história.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogos- Muito feliz em completar essa marca com a camisa do Palmeiras. Quero fazer história com essa camisa e ser lembrado como um jogador que deu a vida pelo clube. Sou muito feliz aqui, defendo essa camisa com muito orgulho e sou muito grato pela oportunidade que me deram – comemorou.
Além de figurar na lista dos arqueiros que mais atuaram na casa do Palmeiras, o camisa 21 superou sua própria marca e, em 2020, ficou 28 partidas sem ser vazado.
Inclusive, Weverton é o goleiro com a terceira menor média de gols sofridos na história do Palmeiras.
Ele também atingiu uma marca que já durava 23 anos: chegou à terceira temporada consecutiva com 20 ou mais jogos sem sofrer gols, algo que não acontecia desde que Velloso não foi vazado por 28 partidas em 1995, 24 em 1996 e 27 em 1997.
Selecionado pela Conmebol entre os quatro melhores jogadores da Libertadores, o goleiro foi o terceiro goleiro que fez mais defesas na competição continental, com 39.

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