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Próximo do anúncio, contrato de Vidal com a Inter de Milão será de 6 milhões de euros por ano

De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', sonho do técnico Antonio Conte já tem as bases salarias acertadas com a equipe italiana e tenta rescindir seu contrato com o Barcelona...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 09:55

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 09:55
Crédito: Vidal deve ser anunciado na Inter de Milão nos próximos dias e apenas aguarda sua rescisão com o Barcelona (Divulgação/Barcelona
Conforme noticiado pela 'Gazzetta dello Sport', Arturo Vidal já acertou as bases salariais com a Inter de Milão e apenas aguarda sua rescisão com o Barcelona. O meia chileno deve ser anunciado nos próximos dias e terá o salário de será de 6 milhões de euros por anos, com duas temporadas de contrato com o clube italiano.
Contudo, este salário será dois milhões a menos do que ele ganha atualmente na equipe catalã. Assim, o jogador retornará ao futebol italiano após ter atuado por quatro temporadas na Juventus. O nome do chileno era um dos sonhos do técnico Antonio Conte, que sempre desejou contar com o atleta e não mediu esforços para a sua contratação. Com a camisa da equipe catalã, Vidal participou de 90 jogos e marcou 10 gols, desde que chegou em 2018. Aos 33 anos, o meia entende que a negociação com a Inter de Milão deve ser o último grande contrato da carreira. Na última temporada, ele fez 43 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Seu contrato com o time do Camp Nou vai até junho de 2021.

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