Próximo de sair, Kaio Jorge está fora do duelo contra o Juazeirense

Vivendo um momento conturbado no Santos, o atacante Kaio Jorge está fora do duelo contra o Juazeirense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.O jogador, que tem contrato com o Santos até o final de 2021, entrou em acordo com o time italiano e assinou um pré-contrato nesta segunda-feira (26), e frustrou os planos do Santos em vender ao Benfica. O clube português pagaria cerca de 3,5 milhões de Euros (algo em torno de 24 milhões), além de dois jogadores. O Peixe pediu o lateral-direito Gilberto, que trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense.
A negociação foi recusado por Kaio e seus representantes. A forma com que o Peixe conduziu o negócio também foi vista com maus olhos pelos agentes do jogador.O pré-contrato com a Juventus é válido a partir de janeiro de 2022. No entanto, segundo apuração do Diário do Peixe, a Juventus fará uma proposta ao Santos nos próximos dias para tentar levar o jogador ainda em agosto. Esse é um desejo do atleta para não deixar o Alvinegro “de mãos vazias”.