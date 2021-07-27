Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Próximo de sair, Kaio Jorge está fora do duelo contra o Juazeirense

Atacante assinou um pré-contrato com a Juventus, da Itália, e clubes negociam liberação...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:28

LanceNet

Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
Vivendo um momento conturbado no Santos, o atacante Kaio Jorge está fora do duelo contra o Juazeirense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.O jogador, que tem contrato com o Santos até o final de 2021, entrou em acordo com o time italiano e assinou um pré-contrato nesta segunda-feira (26), e frustrou os planos do Santos em vender ao Benfica. O clube português pagaria cerca de 3,5 milhões de Euros (algo em torno de 24 milhões), além de dois jogadores. O Peixe pediu o lateral-direito Gilberto, que trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense.
A negociação foi recusado por Kaio e seus representantes. A forma com que o Peixe conduziu o negócio também foi vista com maus olhos pelos agentes do jogador.O pré-contrato com a Juventus é válido a partir de janeiro de 2022. No entanto, segundo apuração do Diário do Peixe, a Juventus fará uma proposta ao Santos nos próximos dias para tentar levar o jogador ainda em agosto. Esse é um desejo do atleta para não deixar o Alvinegro “de mãos vazias”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados