Próximo aos jovens, Lucas Lima exalta Crias da Academia em rede social

Para 2020, o Palmeiras apostou numa reformulação no elenco, fazendo poucas contratações e utilizando as Crias da Academia, como Patrick de Paula e Gabriel Menino, e o camisa 20 se mostrou muito importante nesse projeto, ajudando na adaptação dos mais novos ao time principal.O bom relacionamento de Lucas Lima com os jovens ficou evidente após a final do Paulista, quando o meia gravou vídeos comemorando o título junto das Crias da Academia. Além disso, o atleta, que tem passagens na Seleção Brasileira, buscou ajudar os jovens na transição da base para o profissional, sendo considerado um exemplo e passando diversas dicas para os garotos. O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quinta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.