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Próximo adversário do Vasco, Goiás tem uma das melhores defesas, mas vem de duas derrotas na Série B

Dirigido por Marcelo Cabo, Esmeraldino foi derrotado pelo Avaí e no clássico contra o Vila Nova (GO). Alviverde é o terceiro melhor visitante e o segundo com mais finalizações...
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Publicado em 

26 set 2021 às 11:55

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 11:55

Crédito: Goiás é o atual segundo colocado a Série B, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo (Reprodução/Twitter Goiás
O próximo adversário do Vasco é o atual segundo colocado da Série B e dirigido por um velho conhecido da torcida: o técnico Marcelo Cabo. Com a melhor defesa da competição ao lado do Coritiba (sofreu 18 gols em 26 rodadas), o Esmeraldino não vence há dois jogos e procura reencontrar o caminho das vitórias para confirmar o acesso nesta reta final. A equipe pode perder a posição caso o Botafogo derrote o Sampaio Corrêa.Longe de seus domínios, os goianos têm a terceira melhor campanha com 20 pontos, em cinco vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Nas últimas dez rodadas, a equipe venceu metade de seus jogos e somou mais dezoito pontos na campanha que é pautada pela regularidade.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No entanto, o time conheceu sua primeira sequência negativa neste Série B. Duas derrotas fizeram o comandante Marcelo Cabo ligar o alerta e observar aspectos físicos. O time perdeu para o Avaí, na terça, e o clássico contra o Vila Nova, na sexta. Com isso, serão três jogos em menos de sete dias, em um calendário intenso e sem tempo para treinar.
De acordo com os números do portal "Footstats", o Goiás é a segunda equipe que mais finaliza a gol na competição. No total, até o momento, foram 324 chutes, com 130 certos, em direção ao gol adversário, 34 deles foram de Alef Manga - o segundo melhor neste fundamento na Série B. Por outro lado, o time é um dos que menos troca passes, o que mostra um estilo mais vertical e com muita profundidade.
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Na frente, Alef Manga e Dieguinho são jogadores perigosos pelas pontas e trabalham bem a bola com Elvis. O camisa 10 costuma não só ser um jogador voltado às assistências, ele aparece bem na frente para finalizar e tem correspondido com . O homem de área é o centroavante Nicolás, que surge fazendo o pivô e puxando a marcação.
A defesa tem sido um dos destaques pela segurança que tem demonstrado. O Esmeraldino é o líder de desarmes na competição com 380 corretos. Além disso, também está à frente dos adversário no fundamento rebatida, com 1028. Na segunda, David Duarte está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a defesa do Esmeraldino.
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Um dos pontos negativos, é que a equipe tem deixado espaço nas costas do lateral-direito Apodi em alguns lances. O jogador apoia bastante, aparecendo como elemento surpresa na frente e tem três gols na competição. Porém, a recomposição tem deixado brechas para os adversários em determinados momentos. O gol da vitória do Vila Nova surgiu de uma tabela por esse setor, nas costas do experiente jogador.

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