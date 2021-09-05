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Próximo adversário do Vasco, Avaí vem de três jogos sem vencer e costuma 'cozinhar' os jogos

Time de Florianópolis (SC) fez bom primeiro turno, mas caiu de rendimento nas últimas partidas. Modo de jogo é com o controle da posse de bola...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 07:30
Crédito: Thiago Mendes/W9 Press/LancePress!
Só o fato de ter vencido o Vasco no primeiro turno já é motivo para o time de Lisca ficar de olhos bem abertos no Avaí, adversário do Cruz-Maltino nesta segunda-feira. Adversário direto na luta pelo G4, o time comandado por Claudinei Oliveira fez um bom primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, está há três jogos sem vencer.O Leão é um dos times que mais finalizam errado no campeonato: foram 206 até aqui, o que dá uma média de 9,36 por jogo. Isso mesmo com um ataque do meio da tabela dos que mais fazem gols ou mesmo dão finalizações corretas. Tem volume razoável e manda muitas chances para fora.
Característica ainda mais marcante do Avaí é o controle da posse de bola. É uma das equipes que mais troca passes na competição: 7456 até o momento. São 338,91 por partida, em média.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Também é dos que mais tem a posse de bola na competição. Ou seja, é um time que "cozinha" o jogo. Vale lembrar que o jogo com o Vasco no primeiro turno foi de baixo nível técnico em São Januário. E terminou 2 a 0 para os visitantes.

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