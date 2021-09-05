Próximo adversário do Vasco, Avaí vem de três jogos sem vencer e costuma 'cozinhar' os jogos

Só o fato de ter vencido o Vasco no primeiro turno já é motivo para o time de Lisca ficar de olhos bem abertos no Avaí, adversário do Cruz-Maltino nesta segunda-feira. Adversário direto na luta pelo G4, o time comandado por Claudinei Oliveira fez um bom primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, está há três jogos sem vencer.O Leão é um dos times que mais finalizam errado no campeonato: foram 206 até aqui, o que dá uma média de 9,36 por jogo. Isso mesmo com um ataque do meio da tabela dos que mais fazem gols ou mesmo dão finalizações corretas. Tem volume razoável e manda muitas chances para fora.