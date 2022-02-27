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Prova de fogo! Jefinho tenta agarrar oportunidade e acirrar disputa na lateral esquerda do Botafogo

Preciso nos passes e impetuoso, jovem ganha voto de confiança do técnico Lúcio Flávio para começar a trilhar bem seu caminho entre os profissionais do Alvinegro...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 07:00
O confronto do Botafogo com a Portuguesa, neste domingo (27), às 19h, será ainda mais desafiador para Jefinho. Poucos meses após ter sido contrato para fazer parte da equipe sub-20, o jovem lida com um misto de expectativa por sua primeira chance entre os titulares com a urgência de corresponder em um setor no qual o Alvinegro passa por problemas. O Botafogo tem uma sucessão de baixas na lateral esquerda: Hugo, Carlinhos e Jonathan Silva estão no departamento médico. Diante disto, o técnico Lúcio Flávio depositou as fichas de que jefinho pode começar a trilhar um bom caminho entre os profissionais.
Destaque da Sogima FC (time que serviu de base para a Cabofriense) na Copa Rio Sub-20/OPG em 2021, o jogador de 20 anos teve boa sequência nas categorias de base do Botafogo. À época, a equipe era comandada por Ricardo Resende (hoje alçado a auxiliar-técnico)
Jefinho foi titular durante toda a trajetória do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Copinha, o lateral-esquerdo chamou atenção por sua precisão nos passes e por não se omitir ao arriscar cruzamentos. Além disto, fez jogadas decisivas e mostrou ser voluntarioso.
Jefinho ganha chance nos profissionais Alvinegro em um período desafiador. Além dos problemas na lateral esquerda, o Botafogo tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Flamengo. Nesta primeira chance, o atleta tenta cobrir os espaços (principalmente porque Watson é um dos trunfos da Portuguesa).
Além disto, o jovem tenta fortalecer o apoio ao ataque, municiando Chay e Matheus Nascimento. Cabe a Jefinho driblar a ansiedade para tentar se consolidar como boa cartada na lateral esquerda.
Crédito: JefinhosetornaalternativaemsetorcomoqualoAlvinegrotempassadopordoresdecabeça(Foto:BrunoCastilho/ECTaubaté

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