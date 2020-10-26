Protagonistas de Fla e Inter, Pedro e Galhardo disputam a artilharia do ano no Brasil

Internacional e Flamengo fizeram uma espécie de "final antecipada" nesse domingo. Líderes do Campeonato Brasileiro, empatados em pontos - os gaúchos levam a melhor no saldo de gols -, os times ficaram no 2 a 2 no Estádio Beira-Rio e mantiveram tudo embolado na ponta da competição.
Outro confronto que terminou em igualdade no Rio Grande do Sul foi o de artilheiros. Pedro, do Rubro-Negro, e Thiago Galhardo, do Colorado, dois dos principais goleadores do Brasileirão, marcaram uma vez cada, mantendo a ótima média que ambos vêm tendo ao longo de toda a temporada.
Os dois, inclusive, disputam o título de artilheiro da elite do futebol brasileiro na temporada 2020. O meia-atacante colorado já estufou as redes 20 vezes no ano e lidera o ranking. Já o centroavante da equipe carioca não aparece muito longe, apesar do volume menor de jogos. Confira os números:
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas gols por equipes da Série A
1º - Thiago Galhardo - Internacional - 20 gols em 37 jogos2º - Nenê - Fluminense - 19 gols em 36 jogos 3º - Pedro - Flamengo - 17 gols em 33 jogos4º - Marinho - Santos - 16 gols em 22 jogosCano - Vasco - 16 gols em 31 jogosGabigol - Flamengo - 16 gols em 25 jogos 7º - Bruno Henrique - Flamengo - 14 gols em 28 jogosVinícius - Ceará - 14 gols em 38 jogos9º - Willian - Palmeiras - 13 gols em 39 jogosLuiz Adriano - Palmeiras - 13 gols em 32 jogos