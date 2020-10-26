Protagonistas de Fla e Inter, Pedro e Galhardo disputam a artilharia do ano no Brasil

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Internacional e Flamengo fizeram uma espécie de "final antecipada" nesse domingo. Líderes do Campeonato Brasileiro, empatados em pontos - os gaúchos levam a melhor no saldo de gols -, os times ficaram no 2 a 2 no Estádio Beira-Rio e mantiveram tudo embolado na ponta da competição.

Outro confronto que terminou em igualdade no Rio Grande do Sul foi o de artilheiros. Pedro, do Rubro-Negro, e Thiago Galhardo, do Colorado, dois dos principais goleadores do Brasileirão, marcaram uma vez cada, mantendo a ótima média que ambos vêm tendo ao longo de toda a temporada.

Os dois, inclusive, disputam o título de artilheiro da elite do futebol brasileiro na temporada 2020. O meia-atacante colorado já estufou as redes 20 vezes no ano e lidera o ranking. Já o centroavante da equipe carioca não aparece muito longe, apesar do volume menor de jogos. Confira os números:

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas gols por equipes da Série A