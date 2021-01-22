Protagonista improvável, Pepê lembra de inatividade no Flamengo: 'Sabia que minha hora ia chegar'

Crédito: Francisco Stuckert/Fotoarena

Aposta de Rogério Ceni, Pepê foi acionado no jogo desta quinta-feira, contra o Palmeiras e pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se tornou um protagonista improvável, sobretudo se levarmos em conta que o seu contrato expiraria em dezembro de 2020 e só foi estendido - até junho deste ano - após um pedido do técnico.Pepê marcou o segundo gol na vitória contra o Verdão, no Estádio Mané Garrincha. O camisa 40 sacramentou o triunfo por 2 a 0, que fez o Rubro-Negro avançar à terceira colocação e se aproximar da liderança, e falou o seguinte:

- Primeiro dar glória ao meu Senhor Jesus. Trabalhei para essa oportunidade, fiquei praticamente um ano e meio só treinando, mas sabia que minha hora ia chegar - disse Pepê, em entrevista ao canal "Premiere".

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Agora, o Flamengo está com 55 pontos, a quatro do líder, Internacional, com um jogo a menos na tabela em relação ao Colorado.

A TRAJETÓRIA DE PEPÊ

Formado no Ninho do Urubu, Pepê disputou dez jogos nesta temporada, sendo quatro foram em janeiro, nas primeiras rodadas do Estadual, quando Maurício Souza - técnico do Sub-20 - substituiu Jorge Jesus e utilizou uma equipe alternativa.