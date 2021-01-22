Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Protagonista improvável, Pepê lembra de inatividade no Flamengo: 'Sabia que minha hora ia chegar'
futebol

Protagonista improvável, Pepê lembra de inatividade no Flamengo: 'Sabia que minha hora ia chegar'

Camisa 40 e cria do Ninho do Urubu marcou o segundo gol na vitória contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 21:27

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 21:27

Crédito: Francisco Stuckert/Fotoarena
Aposta de Rogério Ceni, Pepê foi acionado no jogo desta quinta-feira, contra o Palmeiras e pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se tornou um protagonista improvável, sobretudo se levarmos em conta que o seu contrato expiraria em dezembro de 2020 e só foi estendido - até junho deste ano - após um pedido do técnico.Pepê marcou o segundo gol na vitória contra o Verdão, no Estádio Mané Garrincha. O camisa 40 sacramentou o triunfo por 2 a 0, que fez o Rubro-Negro avançar à terceira colocação e se aproximar da liderança, e falou o seguinte:
- Primeiro dar glória ao meu Senhor Jesus. Trabalhei para essa oportunidade, fiquei praticamente um ano e meio só treinando, mas sabia que minha hora ia chegar - disse Pepê, em entrevista ao canal "Premiere".
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Agora, o Flamengo está com 55 pontos, a quatro do líder, Internacional, com um jogo a menos na tabela em relação ao Colorado.
A TRAJETÓRIA DE PEPÊ
Formado no Ninho do Urubu, Pepê disputou dez jogos nesta temporada, sendo quatro foram em janeiro, nas primeiras rodadas do Estadual, quando Maurício Souza - técnico do Sub-20 - substituiu Jorge Jesus e utilizou uma equipe alternativa.
Depois, o meia de 23 anos voltou a atuar em outubro, sob o comando de Domènec Torrent, por quatro minutos diante do Sport. Cabe lembrar ainda que Pepê, aposta de Ceni, foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, em 2019. Este ano, esteve perto de se transferir para o Botafogo, mas a diretoria rubro-negra travou o acordo quando o atleta informou que a rescisão pedida seria para facilitar a ida ao rival (veja mais aqui).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados