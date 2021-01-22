Protagonista improvável, Pepê lembra de inatividade no Flamengo: 'Sabia que minha hora ia chegar'

Aposta de Rogério Ceni, Pepê foi acionado no jogo desta quinta-feira, contra o Palmeiras e pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se tornou um protagonista improvável, sobretudo se levarmos em conta que o seu contrato expiraria em dezembro de 2020 e só foi estendido - até junho deste ano - após um pedido do técnico.Pepê marcou o segundo gol na vitória contra o Verdão, no Estádio Mané Garrincha. O camisa 40 sacramentou o triunfo por 2 a 0, que fez o Rubro-Negro avançar à terceira colocação e se aproximar da liderança, e falou o seguinte:
- Primeiro dar glória ao meu Senhor Jesus. Trabalhei para essa oportunidade, fiquei praticamente um ano e meio só treinando, mas sabia que minha hora ia chegar - disse Pepê, em entrevista ao canal "Premiere".
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Agora, o Flamengo está com 55 pontos, a quatro do líder, Internacional, com um jogo a menos na tabela em relação ao Colorado.
A TRAJETÓRIA DE PEPÊ
Formado no Ninho do Urubu, Pepê disputou dez jogos nesta temporada, sendo quatro foram em janeiro, nas primeiras rodadas do Estadual, quando Maurício Souza - técnico do Sub-20 - substituiu Jorge Jesus e utilizou uma equipe alternativa.
Depois, o meia de 23 anos voltou a atuar em outubro, sob o comando de Domènec Torrent, por quatro minutos diante do Sport. Cabe lembrar ainda que Pepê, aposta de Ceni, foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, em 2019. Este ano, esteve perto de se transferir para o Botafogo, mas a diretoria rubro-negra travou o acordo quando o atleta informou que a rescisão pedida seria para facilitar a ida ao rival (veja mais aqui).