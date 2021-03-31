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Propostas de Fluminense e Athletico agradam e semana será decisiva para futuro de Matheus Babi, do Botafogo

Time carioca e equipe paranaense apresentam propostas com diferentes configurações, Serra Macaense gosta das duas e definição está próxima de ser concretizada...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 21:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 21:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A semana se desenrola como decisiva para definir o futuro de Matheus Babi, jogador do Botafogo. O Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do jogador, recebeu propostas de Athletico Paranaense e Fluminense, gostou de ambas e, ao lado do Glorioso, discutirá nos próximos dias qual será a melhor definição em termos financeiros.
Os valores apresentados pelo Athletico Paranaense são de um pagamento à vista, realizado no ato da transferência. O Furacão não fez uma proposta para adquirir 100% do atleta. Vale ressaltar que o Botafogo possui, atualmente, 40% de Babi por taxa de vitrine - neste caso, teria que ser feito um cálculo para entender a relação dos valores que o Glorioso receberia.
A proposta do Fluminense é menor no sentido financeiro e, pelas dificuldades de caixa que o Tricolor que possui, o clube apresentou um esquema de pagamento à vista. Nele, contudo, o Botafogo manteria uma porcentagem de uma eventual venda futura - além, é claro, do Serra Macaense.Agora, os dois clubes envolvidos no presente do jogador precisam debater sobre os caminhos oferecidos: o Athletico oferece mais dinheiro e à vista, mas Matheus Babi, mesmo que seja conhecido por Paulo Autuori, terá a concorrência de Renato Kayser, artilheiro da equipe no último Brasileirão, no ataque.
No Tricolor, apesar da presença de Fred, a tendência é que Matheus Babi ganhasse mais espaço já pelo atual estado físico do camisa 9, já experiente e sem aguentar o ritmo do calendário do futebol brasileiro como antes. Além, é claro, de manter uma porcentagem de venda futura.
O LANCE! apurou que as duas propostas foram aprovadas pelo Serra Macaense e que a equipe do interior do Rio de Janeiro sentará com o Botafogo. A tendência é de uma definição ainda esta semana.

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